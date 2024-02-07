病重嬤硬撐投票後離世　賴清德：民進黨言行都要對得起人民

▲賴清德今天再度提醒黨公職，生活應該要「簡約」。（資料照／攝影中心攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德今（7日）在中常會談及，有一位病重阿嬤硬撐完投票後離世，這段故事令他相當感動，「民進黨有辦法執政，都是這些支持者共同為台灣」，提醒從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，才無愧於許多人對民進黨的支持，一言一行都要對得起默默支援民進黨的台灣人民。

賴清德今天主持中常會時談及，他要分享一件令人感動的故事，希望大家都能夠深刻感受到，民進黨是台灣的本土政黨，是為廣大台灣社會民眾而存在，很多支持者是不計一切、不計較利害在支持民進黨。

賴清德說，最近網友「溫蒂」在社群媒體Threads上，分享自己阿嬤在今年的投票日後過世，阿嬤生前願望就是進投票所，為賴清德投下一票，而溫蒂在整理阿嬤過世之前影片的時候，意外發現，溫蒂的阿嬤在2022年的母親節時，特別許下願望，表示一定要撐到2024年，因為她要投給賴清德，不幸的是，她在今年1月13日投票日當天，因為阿嬤本身就肺部纖維化病情加劇，投下票之後突然喘不過氣來，在投票所倒下，經搶救後仍然離開人世。

賴清德說，「我看到這個新聞當然很感動，而我也知道，其實她為的是台灣，阿嬤一生積極參與政治運動，包括牽手護台灣、太陽花學運等，她都沒有缺席」。

賴清德感性地說，溫蒂說阿嬤是她的民主前輩，開啟了她對政治的關心，雖然阿嬤來不及親眼看見賴清德總統勝選結果，但相信阿嬤在天之靈，也會為台灣的民主和選舉結果感到驕傲，「所以我要讓大家知道，民進黨有辦法執政，都是這些支持者共同為台灣」。

賴清德提醒與會者們說，所以除了要專業問政、深耕基層外，在目前民眾高度關注執政黨，從政同志生活應該要簡約，避免引起不必要的困擾，然後傷害民進黨形象，這樣才無愧於溫蒂阿嬤等許多人對民進黨無條件的支持，一言一行都要能夠對得起默默支援民進黨的台灣人民，這是民進黨的責任。