「華爾街金童」吹噓投資虛幣年息36%　1年吸金6千萬！百人受害

▲毛奕捷自稱華爾街金童，招攬投資虛擬貨幣吸金超過6000萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

自稱「華爾街金童」的毛奕捷，誆稱與波蘭EXP集團合作，投資虛擬貨幣交易市場獲利豐厚，除保證領回本金，年報酬更高達36%，另外還有推薦獎金制度，有上百名投資者掏錢加入，直到公司網站無法登入才發現被騙，台北地檢署調查，毛奕捷從2018年到2019年吸金約200萬美元(逾台幣6000萬元)，7日依違反《銀行法》等罪起訴毛女等3人。

毛奕捷號稱是美國紐約大學財務金融及經濟學雙碩士，還曾就讀美國加州大學金融商業法學院博士班，擁有金融分析師等證照和金融機構資深經歷，宣稱曾帶領團隊到波蘭實際考察，還與波蘭EXP ASSET公司(EXP集團)總裁派翠克．克魯賓斯基(Patryk Krupinski)見面，並將集團引進大陸與台灣，後續還要再拓展至日星馬泰等國家。

而共犯陳佳誠與莊博勝，則分別自稱EXP集團亞洲區負責人、將EXP集團引進台灣的推手，他們與毛奕捷利用「真誠共富團隊」在LINE、微信、臉書等社群與通訊軟體群組，宣稱EXP投資方案獲利豐厚。

▲陳佳誠自稱是EXP集團亞太區負責人，對外招攬投資吸金。（資料照／記者劉昌松攝）

毛等人除了在各地舉辦說明會、顧問培訓大會還製作影片介紹靜態投資虛幣交易市場，宣稱120個工作天可領回120%本金及分潤，相當於年報酬36%，另外還有動態投資，推薦下線加入投資，可獲得獎勵並抽成。

台北地檢署調查，這個吸金集團2018年3月到2019年9月間，吸金約200萬美元，上百名投資者直到公司宣稱遭駭客攻擊，才驚覺被騙得血本無歸，檢察官依違反《銀行法》違法收受存款等罪，將毛奕捷、陳佳誠、莊博勝3人提起公訴。全案另有16名參與幹部因罪嫌不足獲不起訴。