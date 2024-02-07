東港華僑市場春節不打烊「還提早營業」　本土動漫門面又萌又潮

▲東港「華僑市場」春節不打烊 。（圖／東港區漁會提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

東港漁產品直銷中心「華僑市場」，春節不打烊，市場營業時間提早到早上10點開始，晚上7、8點結束；而市場門面把東港本土動漫人物絢櫻、穗姬改造為市場門面，既萌又潮，相當受遊客喜愛。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，華僑市場過年不打烊，至於東港魚市場停車場、漁業電台不休息，服務春節遊客，魚市場各生產拍賣市場休市。過年期間市場內蝦類、螃蟹、生魚片是採買大宗，黃魚是首選，黑鯛（黑格）、黑加網（黑口）、石斑，土魠、虱目魚等，也是多數人選擇用來拜拜或年菜之用，另有東港三寶乾貨油魚子、花枝丸、烏魚子、白蝦、明蝦、櫻花蝦、旗魚鬆等伴手禮提供選擇。

華僑市場攤位近500攤，有傳統台菜熱炒攤，也有很潮的日式居酒屋小攤，每日現撈的魚、蝦、貝、蟹漁獲，貨源充裕、新鮮不打折，種類眾多，是產地價格相對便宜，提供民眾年節採辦海鮮需求；供應市場漁獲的七、八十艘拖網、蝦拖網漁船，也配合春節不打烊。

東港魚市場各生產拍賣市場於春節休市，「拖網批發交易市場」休市3天大年初四開市；「生鮮魚市場」休市5天年初六開市、「冷凍魚市場」休市4天均大年初五開市。「櫻花蝦赤尾青蝦拍賣市場」休市16天大年初十開市，漁會辦公大樓2月8日至14日放假2/15日恢復上班。另外「東港區漁會購物網」因物流中心配送問題，春節期間暫停營業，於此期間下訂單需至2月15日才能發貨。