台灣禁止進口西布特羅　農業部：非動物用藥且昂貴「走私無利可圖」

▲農業部次長杜文珍強調西布特羅非動物用藥、也不允許進口。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊惠琪／台北報導

食藥署複驗台糖問題肉品，確定驗出禁用的西布特羅瘦肉精。農業部次長杜文珍表示，西布特羅從來都不是動物用藥，國內也不允許進口、製造、販賣、運輸，唯一有需要的是實驗室申請作為檢測標準品，而且該藥品稀有、造價高，業者無利可圖，也不認為會有人去走私來台。

農業部今舉行記者會公布擴大清查台糖位於台中市等5縣市共10場肉豬場的檢驗結果出爐，新增201件樣本均未驗出瘦肉精，加上日前檢驗已累積298件樣本，均是零檢出。

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杜文珍指出，國內並未核准食用動物使用型受體素作為生長促進劑使用，也不允許製造、販賣、運輸等，業者根本無利可圖，不可能有人會去冒險走私，全球也尚未聽聞過有檢測到西布特羅瘦肉精的案例，況且該藥品昂貴又難以取得，「雖然有陽性是事實，但原因無法用常理說明。」

至於相同批次肉品樣本，是否再次送交台中食安處檢驗，杜文珍說，同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切、包裝的相同批次肉品樣本進行檢驗，農業部送驗4件同批肉品樣本、衛福部送驗2件，台糖公司自行送驗SGS 1件，總計7件皆未檢出乙型受體素，相信食藥署認證的實驗室有一定公信力，加上各縣市衛生單位檢驗，「大家都是公正的第三方」，因此目前暫無此規劃，至於複驗結果呈陽性，則由食藥署和專家進一步釐清。