陸駐美大使：「中國經濟崩潰論」一再崩潰　「經濟見頂」毫無根據

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸近期經濟表現低迷，引起各界對其經濟前景的擔憂，也令「中國經濟崩潰論」再度被提及。對此，大陸駐美大使謝鋒5日表示，「中國經濟崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據，「不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了中國高品質發展的腳步。」

謝鋒當天出席了僑學界專場春節招待會，他提到，中國疫情防控平穩轉段，高品質發展紮實推進，高水準對外開放持續擴大，中國式現代化道路越走越寬廣。

▼大陸經濟面臨新挑戰。（圖／CFP）



謝鋒指出，中國經濟成績單分量足、成色好，既有「量」的合理增長，國內生產總值同比增長5.2%，在世界主要經濟體中名列前茅，僅增量就超過6兆元人民幣，相當於一個中等國家一年的經濟總量。

謝鋒說，「質」的方面也有效提升，消費主引擎作用凸顯，新質生產力加快形成，高技術產業投資保持兩位數增長，「新三樣」出口額突破萬億元大關;既有「穩」的堅實基礎,具有超大規模市場、完備產業體系、近9億勞動力等優勢，增發國債、減稅降費、降準降息等政策組合拳逐步發力顯效。

謝鋒提到，「進」方面也有廣闊空間，未來十幾年中等收入群體將達到8億，數位經濟規模2027年有望達到15.7萬億美元，一批高端化、智能化、綠色化新型支柱產業快速崛起。

謝鋒強調，「中國經濟崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據，「不管是關稅戰、科技戰、認知戰，都阻擋不了中國高品質發展的腳步。」