　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

▲▼台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！。（圖／ETtoday）

▲面對誘人的美食當前，可別忽略膳食纖維的攝取，來兩罐台酒生技纖麥汁輕鬆補足年節美食缺乏的膳食纖維。（圖／ETtoday攝）

消費中心／綜合報導

一年一度的春節年菜馬拉松即將開跑啦！眼前一盤又一盤接力登場的團圓美食盛宴，實在讓人很難抵擋大魚大肉的美味誘惑，然而，面對誘人的美食當前，可別忽略膳食纖維的攝取。爽嗑大餐、滿足口腹之慾的同時，檢查一下手裡搭配的飲料，其實你有更「順暢」的選擇～來兩罐台酒生技纖麥汁輕鬆補足年節美食缺乏的膳食纖維，由「大魚大肉神隊友」台酒生技纖麥汁守護你，讓年節累積的身體負擔不怕延續到年後。

每到農曆年節前後，從尾牙、過年一路開吃到春酒，期間頻繁跑攤聚會、餐餐大魚大肉大飽口福的你，可曾注意過自己每天的膳食纖維攝取量足夠嗎？每天來兩罐台酒生技纖麥汁即可輕鬆攝取膳食纖維營養素，即可滿足1日所需88％膳食纖維的需求*，因為每罐330毫升的「纖麥汁」就含有9.9公克的膳食纖維，爽爽吃搭配喝，盡情享受年節大魚大肉也不用擔心！

*依據衛福部國人膳食營養素參考攝取量第八版，31-50 歲男性與女性平均參考攝取量 22.5 公克為參考值。

▲▼台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！。（圖／業者提供）

▲台酒生技纖麥汁主打以優質大麥芽在地新鮮製造，綿密氣泡搭配濃郁麥香，口感豐富有層次。（圖／業者提供）

更棒的是，台酒生技纖麥汁主打以優質大麥芽在地新鮮製造，綿密氣泡搭配濃郁麥香，口感豐 富有層次，清爽好喝，擺脫傳統膳食纖維難以入口的印象。台酒生技纖麥汁富含膳食纖維，可促進腸道蠕動、增加飽足感、使糞便比較柔軟而易於排出，年假過去也能順暢不卡卡，而且台酒生技纖麥汁是一款全素、非酒精性、無添加人工色素的氣泡飲，素食者也能安心飲用。

▲▼年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁。（圖／ETtoday）

▲台酒生技纖麥汁不光是逢年過節必備，更是適合現代人忙碌生活補充膳食纖維的理想夥伴，開罐即飲，輕鬆補充超方便。（圖／ETtoday 攝）

你的順暢神隊友已經在線等！台酒生技纖麥汁不光是逢年過節必備，更是適合現代人忙碌生活補充膳食纖維的理想夥伴，開罐即飲，輕鬆補充超方便，而台酒生技纖麥汁也適合各類族群飲用，包括：營養不均衡的外食族、經常大魚大肉應酬族、需要促進新陳代謝的久坐族和膳食纖維攝取不足者，在忙碌的日常生活裡，台酒生技纖麥汁讓你順暢不卡關。

ET快訊
快訊／打臉王必勝！　台糖梅花肉片確認含有「西布特羅」
快訊／台糖梅花肉片　瘦肉精複驗結果出爐
梅西香港、日本態度兩樣情　中國球迷炸鍋
無法同理陳沂遭出征！　律師李怡貞「1原因」怒了
快訊／騎士遭捲車底　當場遭輾頭慘死
高中女師涉多次性侵學生　遭校方解聘
行人闖紅燈！遭連撞2次噴飛數十公尺
新訓中心手槍遺失「買模型槍充數」！營長、指揮官遭彈劾

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

生麗國際集團暖心捐贈456份年菜　陪伴114戶勵馨家庭共度溫馨佳節

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

陳沂路邊遭男出腳痛毆　嫌落網喊：以為是網婆

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

國1彰化段奪命連環車禍　肇事駕駛無照竟找弟頂罪

年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

超商「龍年開運食物」大玩諧音哏！「有土司有財」讓消費者笑出來秒買單

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

生麗國際集團暖心捐贈456份年菜　陪伴114戶勵馨家庭共度溫馨佳節

戰堂吳亦凡！竹聯幫前堂主兒誆設礦場　2年吸金上億還恐嚇被害人

男子稱花123元買到「假菸」！一擰就斷　店家喊冤：會追查到底

高雄房市熱小黃運將大談房產經　專家嘆：飯碗被搶了

韓韶禧時裝周「純欲妝容」超勾心！紅唇詮釋法式性感　加碼平替彩妝

菜鳥年榮登金手套！　洋基沃爾普追求進步、增加穩定性

柯文哲爆城鄉歧視　她轟：下流的高知識份子！家鄉都不買單

「遺珠」被注意到了！老鷹楊恩、暴龍巴恩斯遞補進入明星賽

快訊／複檢結果出爐！台中市府：台糖梅花肉片確認含有瘦肉精

快訊／台糖豬肉片複驗結果出爐！食藥署檢出瘦肉精「西布特羅」

「192層蛋撻茶餐廳」高雄店2／10開幕　首3天內用消費送蛋撻1顆

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

消費熱門新聞

麥當勞本周「7大優惠券」出爐！

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

限時7天！超商大杯美式只要26元

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

咖啡買1送1！超商春節超殺優惠先看

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝

速食店最新鹹蛋黃系列全門市開吃

肯德基金燦鹽之花可可蛋撻！送禮自用雙得意

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

草莓禮盒、霸榜巧克力福袋　超市情人節優惠一次看

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

披薩醬出包　達美樂急聲明：是最後一次

OK x 蝦皮網購包裹寄取服務升級了

更多熱門

相關新聞

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

這個夏天最「驚喜」的跨界合作之一，可說是台酒與知名品牌安美諾生醫聯手推出的「美無痕抗痘修復凝膠」。而這款抗痘新品，除了台酒吸睛，也因其天然植萃的成分，適合皮脂分泌旺盛的高溫夏天，一上市便引起熱銷！使用過的網友紛紛給出好評，證實此產品不只是話題，效果更是深入人心。

網評第一「台酒青春露」才330元

網評第一「台酒青春露」才330元

送禮不NG！最夯選品送到心坎裡

送禮不NG！最夯選品送到心坎裡

台酒黑麥汁跨界聯名「菜朝」　限量發售

台酒黑麥汁跨界聯名「菜朝」　限量發售

凍齡時光！延續古人酒粕保養智慧

凍齡時光！延續古人酒粕保養智慧

關鍵字：

台酒生技纖麥汁

讀者迴響

熱門新聞

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

黃鐙輝妻回歸上班族「月領60K」拚買房

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

暴打陳沂男鞠躬道歉　打到名人也嚇到

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

港警正式通緝周庭　除非回港自首否則終生追捕

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

王必勝道歉「絕口不提這事」　網：DNA對決？

陳沂街頭被毆又遭「二度暴力」　丹妮婊姐發聲引網讚

媽媽嘴雇主賠償判決廢棄　發回更三審

一堆7年級生存款沒到百萬？PTT認了曝原因

陳致中出獄回家了！深夜發文：如夢一場

更多

最夯影音

更多
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面