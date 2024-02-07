年節「大魚大肉神隊友」首選台酒生技纖麥汁　清爽好喝～順暢不卡卡！

▲面對誘人的美食當前，可別忽略膳食纖維的攝取，來兩罐台酒生技纖麥汁輕鬆補足年節美食缺乏的膳食纖維。（圖／ETtoday攝）

消費中心／綜合報導

一年一度的春節年菜馬拉松即將開跑啦！眼前一盤又一盤接力登場的團圓美食盛宴，實在讓人很難抵擋大魚大肉的美味誘惑，然而，面對誘人的美食當前，可別忽略膳食纖維的攝取。爽嗑大餐、滿足口腹之慾的同時，檢查一下手裡搭配的飲料，其實你有更「順暢」的選擇～來兩罐台酒生技纖麥汁輕鬆補足年節美食缺乏的膳食纖維，由「大魚大肉神隊友」台酒生技纖麥汁守護你，讓年節累積的身體負擔不怕延續到年後。

每到農曆年節前後，從尾牙、過年一路開吃到春酒，期間頻繁跑攤聚會、餐餐大魚大肉大飽口福的你，可曾注意過自己每天的膳食纖維攝取量足夠嗎？每天來兩罐台酒生技纖麥汁即可輕鬆攝取膳食纖維營養素，即可滿足1日所需88％膳食纖維的需求*，因為每罐330毫升的「纖麥汁」就含有9.9公克的膳食纖維，爽爽吃搭配喝，盡情享受年節大魚大肉也不用擔心！

*依據衛福部國人膳食營養素參考攝取量第八版，31-50 歲男性與女性平均參考攝取量 22.5 公克為參考值。

▲台酒生技纖麥汁主打以優質大麥芽在地新鮮製造，綿密氣泡搭配濃郁麥香，口感豐富有層次。（圖／業者提供）



更棒的是，台酒生技纖麥汁主打以優質大麥芽在地新鮮製造，綿密氣泡搭配濃郁麥香，口感豐 富有層次，清爽好喝，擺脫傳統膳食纖維難以入口的印象。台酒生技纖麥汁富含膳食纖維，可促進腸道蠕動、增加飽足感、使糞便比較柔軟而易於排出，年假過去也能順暢不卡卡，而且台酒生技纖麥汁是一款全素、非酒精性、無添加人工色素的氣泡飲，素食者也能安心飲用。

▲台酒生技纖麥汁不光是逢年過節必備，更是適合現代人忙碌生活補充膳食纖維的理想夥伴，開罐即飲，輕鬆補充超方便。（圖／ETtoday 攝）

你的順暢神隊友已經在線等！台酒生技纖麥汁不光是逢年過節必備，更是適合現代人忙碌生活補充膳食纖維的理想夥伴，開罐即飲，輕鬆補充超方便，而台酒生技纖麥汁也適合各類族群飲用，包括：營養不均衡的外食族、經常大魚大肉應酬族、需要促進新陳代謝的久坐族和膳食纖維攝取不足者，在忙碌的日常生活裡，台酒生技纖麥汁讓你順暢不卡關。