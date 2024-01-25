國民黨團三長改選！賴士葆、傅崐萁搶總召　林思銘、洪孟楷爭書記長

▲傅崐萁、賴士葆參選國民黨團總召。（合成圖／資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（25日）截止黨團總召、書記長與首席副書記長（通稱「黨團三長」）參選登記，由立委賴士葆、傅崐萁爭奪總召，藍委洪孟楷、林思銘搶攻書記長。黨團人士指出，按首席副書記長會在下個會期升任書記長的慣例，洪孟楷跟林思銘只要協調好誰先當書記長，連投票都不需要。

立法院第11屆第一會期將開議，國民黨團昨上午9時至下午5時半、今上午9時至中午12時止，開放黨籍立委登記參選黨團三長，並將在1月30日投票。截至登記結束，由賴士葆、傅崐萁爭奪總召，洪孟楷、林思銘搶攻書記長，而傳出擬參選書記長的立委萬美玲，與挑戰首席副書記長的立委鄭正鈐，則未到場登記。

登記結束後，國民黨團現任書記長謝衣鳯主持號次抽籤，上述四位參選人皆未到場，賴士葆、傅崐萁與洪孟楷派助理代抽，林思銘因沒有助理出席，由謝衣鳯代抽。結果是，總召選舉，傅崐萁1號、賴士葆2號；書記長部分，林思銘1號、洪孟楷2號。

國民黨團每個會期的首席副書記長，就會在下會期擔任書記長，因此每半年要改選的是首席副書記長，而黨團總召則是每年改選一次。國民黨團人士指出，第一會期比較特別，得同時選書記長與首席副書記長，若採投票，通常第一高票是該屆書記長，第二高票則為首席副書記長，該名首席副書記長到第二會期就會升任書記長，所以此次只有洪孟楷與林思銘登記，可算是同額競選，只要講好，也可以用協調的，決定誰先當、誰後當，連投票都不需要。