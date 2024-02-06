獨／疑遭虐待！3月嬰搶救48天家屬忍痛拔管　檢聲請延押追狠父刑責

▲3歲男童疑遭父親施暴凌虐，搶救近兩個月後，家屬決定忍痛拔管。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市去年（2023年）底發生一起疑似虐嬰案，23歲新手爸馮姓男子疑不滿3個月大的兒子哭鬧，竟抱著男嬰將其頭部猛撞硬物，導致男嬰顱內出血、一度失去生命跡象，經送醫搶救恢復呼吸心跳，但仍須在加護病房觀察。不過，小小生命與死神搏鬥48天後，家屬不忍孩子再受苦，今年1月下旬忍痛簽字拔管。同時，原本馮男遭檢方依重傷害罪聲押獲准，在男嬰離世後，檢方改依重傷害致死罪，向法院聲請延押，法院尚未裁定。

全案發生在去年12月10日晚間，警方接獲消防局轉報，1名3月大男嬰在到院前已無生命跡象，經送往中國醫藥大學搶救，救回一命，但仍裝設葉克膜救治，在加護病房觀察。

據悉，男嬰的生父是23歲的馮姓男子，男嬰也是馮男的第一個小孩，馮到案後否認對男嬰動手，辯稱抱著孩子時，孩子不斷扭動，他自己不慎擦撞到硬物，才導致寶寶眼部下方瘀青。

但檢警蒐證發現，馮男疑因不滿男嬰哭鬧，竟抱著男嬰，將男嬰的頭部撞向硬物，經馮妻發現男嬰大量流鼻血，嚇得趕緊通報119，而男嬰不僅頭部腫脹、顱內出血，四肢也滿是瘀青，佈滿新舊傷痕；事後，馮妻另對馮男提告有家暴情事，並聲請保護令。

令人鼻酸的是，男嬰與死神搏鬥48天後，於今年1月26日，家屬含淚簽字拔管，不忍男嬰再受苦。

至於馮男，案發時檢警獲報將他拘提到案，經警詢後依重傷害罪移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後認有串滅證之虞，向台中地院聲押獲准；馮男目前仍處羈押期，不過男嬰離世後，檢方改依重傷害致死罪聲請延押，法院尚未裁准。