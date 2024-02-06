華中農業大學教授被11學生檢舉　證實「論文造假」被解聘

▲ 華中農業大學。（圖／翻攝自學校官網）

文 ／中央社

中國華中農業大學11名學生日前聯合檢舉學校教授黃若飛，涉嫌論文抄襲、竄改實驗數據等行為。今天校方公布新的通報，指黃若飛存在學術不端行為，撤銷職務並解聘。

今年1月時，這項對學術不端行為的聯合檢舉，是一場被稱為「舉全師門之力」進行的檢舉。這11名學生的舉報內容長達125頁。事件曝光後引發軒然大波。

根據華中農業大學今天發布的「關於我校教師黃某某學術不端等問題調查處理的情況通報」指出，黃若飛除了在學術方面出現行為不端外，在師德師風與財務方面都存在問題。

根據通報，經調查認定，在學術方面，黃某某（黃若飛）作為通訊作者發表的10篇論文存在偽造、篡改實驗數據和圖片，2篇論文不當署名，1項科研項目的申請書和1項科研項目的結案報告使用了存在學術不端問題的論文。

主編出版的「飼料智能加工生產學」教材，與他人出版教材的部分內容重複，且未註明出處。

在師德師風方面，存在指導學生失職失責、言語不當、敷衍教學問題。

在財務方面，存在對部分研究生少發助研津貼問題；2018年以來累計報銷耗材測試費等共計人民幣69.63萬元（下同，約新台幣306萬元）。

通報指出，學校決定，撤銷黃某某校內一切職務，解除聘用合約；報請撤銷其教師資格，報請對涉及其學術不端的科研論文、科研項目等予以撤稿、撤項，停用其主編的「飼料智能加工生產學」教材。對動物科學技術學院通報批評，對學院相關責任人作誡勉談話、批評教育等處理。

對舉報內容涉及的其他涉嫌學術不端、學術不規範行為的人員，將依規依紀進行調查處理。

經學校組織師生雙向選擇，黃某某指導的15名在讀研究生均已指派新導師，對部分研究生少發的助研津貼已補發到位。

1月17日，舉報學生代表在接受採訪時表示，做這件事情真的下了非常大的決心，賭上了自己所有的未來。

幾名學生還透露，曾有黃某某的博士生入學3個月即退學。他們希望這次舉報，能將這種枉為人師的人踢出教師團隊，保證學生的正當權益。