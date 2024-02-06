台灣10年來最多人參與！　陸唯一兩岸兒少春晚700人歡慶演出

▲2024兩岸小圍爐兒少春晚節目 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／福建報導

走過疫情影響，兩岸民間開始恢復以往交流，「兩岸小圍爐」—2024海峽兩岸少兒春節聯歡晚會日前在福建完成預錄。本次活動最亮點，邀請來自台灣花蓮、南投以及福建700多名少年兒童同台演出。其中有95%台灣小朋友第一次來大陸，最期待吃美食、買東西，也希望有機會認識大陸的好朋友是心靈交流最好的禮物。

2024年「兩岸小圍爐」邁入十週年，這也是首創和唯一的兩岸少年每年團圓歡聚的春晚舞台。今年邀請來自台灣花蓮、南投的小朋友，加上福建一共有700多名少年兒童同台演出，場面十分浩大，台灣參與人數創下十年來最多紀錄。

▲來自花蓮、南投共58名小朋友參與演出 。（圖／主辦單位提供）

台灣小朋友趁著放寒假期間，在家長與老師安排之下，於1月31日從台灣桃園直飛福州，孩子們搭乘專車，直送海峽衛視錄製攝影棚受到熱烈歡迎，該團共58名成員有95%是第一次到大陸，對於眼前所見感到十分新奇。

談及沿路初次看到人文風景，台灣小朋友也講出印象最深事情。來自花蓮的胡詠心說，「很開心也期待來這裡，剛來時看到高樓大廈很美、很漂亮，覺得這裡很發達。」其他台灣朋友則是期待來福州吃美食、買東西。

上百名兩岸小朋友一起唱唱跳跳，擦出不少有趣火花，透過音樂歌舞拉近彼此距離。同樣來自花蓮陳憶慈說，「覺得舞台很酷，之前都沒有見過，彩排方式也很特別，大陸的小朋友唱歌也很大聲，跳舞的動作很多。」

▲兩岸小朋友一起歡唱 。（圖／主辦單位提供）

台灣小朋友蔡以翔說，「來這邊覺得很值得，超值得。」他也分享練舞經過，很多成員第一次來大陸，以及第一次錄製節目，為了追求完美，大家在台灣練習非常久，每個禮拜五白天上課，晚上練習舞蹈，感覺很累，最終呈現結果是完美的，很值得。

兩岸小朋友預錄節目畫面提前曝光，來自花蓮和南投的孩子們與福州市群眾路小學呦呦鹿合唱團，帶來合唱《龍的傳人》，來自台灣小朋友穿著原住民服飾，跳出傳統特色舞蹈，成為全場最亮點。

「2024兩岸小圍爐」總導演謝楠表示，「大家配合很愉快，情緒狀態很好，疫情過後，兩岸小圍爐」這個節目是一個示範，也是一種使命感，一家人的感覺來呈現節目。」

該節目將在大陸福建少兒頻道、海峽衛視、東南衛視三大平台播出，「2024兩岸小圍爐」預計在除夕當天相繼登場。對於台灣孩子來說，這是人生全新體驗，同時結交許多大陸小朋友，這份跨海緣分促進兩岸交流善的循環與難忘回憶。