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大陸 大陸焦點 特派現場

陸體育粉絲太瘋狂！　官方發文批「飯圈亂象」：十分危險、可怕

▲▼全紅嬋。（圖／新華社）

▲大陸知名跳水女將陳芋汐（左）和全紅嬋（右）奪牌合影。（圖／新華社）

文／中央社

由於追逐體壇明星的中國粉絲行徑太瘋狂，中國國家體育總局與奧委會相繼發文批評此風不可長，並說這種「飯圈」化的思維與言行十分危險、可怕。

據中國搜尋引擎百度百科，網路用語「飯圈」意旨粉絲圈，從英文單字fans直接音譯而來。

中國奧委會官網今天轉載中國體育日報文章「堅決抵制『飯圈』亂象聚力聚焦事業大局」說，「飯圈」亂象蔓延至體壇的情況，近來一再上演。

文章舉例，上週在深圳舉行的中國羽球大師賽，日本女雙選手之一志田千陽賽後回飯店途中，被粉絲瘋狂跟拍及非理性親密接觸。

事後志田千陽呼籲：「請保持適當的距離，以確保雙方的舒適和尊重。因為過度的身體接觸可能會使對方感到不舒服或不安。」

此外，上週全國跳水錦標賽期間，全紅嬋獲得女子單人10公尺跳台亞軍，賽後她說，自己的表現不如冠軍陳芋汐，但若干粉絲怒斥裁判低評全紅嬋的分數，嚇壞全紅嬋。

前不久中國桌球選手王楚欽不滿「粉絲」機場跟拍，中國女籃球員楊舒予更曾明確表示：「不要接機，不喜歡，球場見，謝謝。」

文章批評瘋狂粉絲是「低級粉」，看似是出於對偶像的熱愛，實際上不乏披著粉絲外衣的利益鏈亂舞者，因為若是真正熱愛運動、真正被運動榜樣和運動精神所激勵，怎會接二連三傷害體育榜樣、傷害體育精神？

曾奪得奧運跳水金牌的中國名將何衝也發文說：「在體育與娛樂日益混合的當今社會中，我們必須警惕不讓娛樂圈的風氣影響到體育的純粹性。」

他表示：「倘若未來，退休運動員選擇進入娛樂業，那是他們個人的選擇，我們應該尊重他們的決定。但對於還在追求體育夢想的運動員們，保持競技精神和職業紀律是至關重要的。我也希望，粉絲能理智追星，不要在這裡幫倒忙。」

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