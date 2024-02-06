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家開宮廟！尪婚後逼她當乩童：妳身材好　還想拍片人妻崩潰

（示意圖／Pixabay）

▲尪婚後逼妻子當乩童「妳身材好」。示意圖非本人當事人。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

一名女網友透露，丈夫過去隱瞞家中開宮廟，自己直到婚後才發現，但也沒有多加計較，誰知疫情後信眾越來越少，男方跟婆婆竟然希望她去當乩童，因為他們認為必須靠年輕身材好的女乩童作為噱頭，信徒才會增加，2人甚至要求她的穿著要刻意凸顯上半身，打算藉此拍片上網炒作，她拒絕後卻遭到酸言酸語。

原PO在臉書社團「靠北婚姻2.0」發文，男友在交往期間隱瞞家中開宮廟，自己直到婚後才發現，因為沒有影響到生活，所以她也沒多計較，但自從疫情過後，婆家宮廟的信眾越來越少，丈夫跟婆婆竟然打起歪腦筋，希望她去當乩童，打算靠年輕、身材火辣的女乩童博取外界眼球，藉此增加信徒數量。

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女網友提到，婆家開出每月6萬元底薪，然後再依照業績4、6分帳，加上她是自家媳婦，所以保底15萬元起，但對方竟要求她穿緊身衣物，還要特別凸顯上半身，再拍片上網宣傳，把別間的信徒都吸過來問事賺錢，「我從小到大都沒有這樣穿過，我真的無法克服心理因素」，結果婆家人不體諒，反而對她酸言酸語。

貼文曝光後，網友紛紛留言「這宮廟是供奉什麼神明呢？說謊就算了，還敢在神明面前說，這是在跟誰挑戰」、「這種神棍家庭趕緊離開，最好是乩身是身材好就能做啦」、「當乩童又不是說可以就可以，也要跟神明有緣或是神明指定之人，中間過程還有很多要訓練。如果不是真乩童，這樣算神棍了吧」。

（圖／翻攝自靠北婚姻2.0臉書）

（圖／翻攝自靠北婚姻2.0臉書）

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