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長榮、星宇、華航待遇比拼　機師年薪480萬起「福利」它第一

本刊調查，長榮、華航及星宇的薪資結構不同，但總數來說，正機師年薪都在480萬元起跳。（本刊資料照）

▲本刊調查，長榮、華航及星宇的薪資結構不同，但總數來說，正機師年薪都在480萬元起跳。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

長榮航空機師罷工危機解除，過程中，機師的薪資引發不少討論，本刊調查，國籍的華航、長榮與新成立的星宇三家航空公司，正機師年薪大約都在480萬元起跳，長榮今年與機師工會協議2度加薪後，正機師年薪將會是500萬元起跳，是目前國籍航空中最高的，長榮航空內部人士表示：「長榮機師的待遇及福利已領先同業」。

至於在罷工協商時，機師工會爭取的日支費，長榮視為出勤午、晚餐及午、晚餐費用補貼的外站津貼，正機師從抵達公司報到至簽退，每小時3.5可領美金，早餐則由公司支付，以台北飛洛杉磯航班，組員抵達當地停留2天4餐，可領到外站津貼為283.5美金，約是新台幣8,790元，且免課所得稅，星宇及華航原則上不供早餐，華航的日支費為每小時5美金，但只計起飛至落地，星宇航空則是視航點補貼，日支費部分，三家依長短線航點及計算方式不同，各有勝出。

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本刊調查，長榮、華航及星宇的薪資結構不同，但總數來說，正機師年薪都在480萬元起跳，若是資深正機師，可領到年薪700萬元以上，少數正機師飛得比較多，年薪破800萬元，在與機師工會協議完成前，長榮正機師月薪是34萬6,000元，華航約是34萬元，星宇則是約37萬元，單以月薪來看，星宇是三家航空中薪資最高的，但若加計年終獎金及津貼等福利，星宇卻可能是三家國籍航空中年薪最低的。

本刊調查，機師的薪資主要是由本薪、獎金、飛行加給、年終等項目組成，其中本薪的部分，華航是第一名，約是9萬元起跳，星宇則是約8萬餘元，長榮則是約8.5萬元，另3家航空公司都是保障年薪13個月，星宇延續長榮風格，2家都是領13個月的全薪，也就是每任滿1年的次月，當月就可以領雙薪，華航則是12個月全薪加1個月本薪，在第13個月月薪部分，華航稍遜於長榮及星宇。

此外，長榮、華航及星宇3家航空公司機師都有個令人羨慕的保證加薪制度，這是「年度晉薪」待遇，以正機師為例，只要沒有出大包，都可以保證加薪，星宇及長榮都是加月薪5,000元，華航則是3,285元左右，因此晉級調薪部分則是長榮星宇領先華航。

本刊查調，在年終獎金部分，長榮今年是6個月本薪，華航則是5個月本薪加2萬元，2家差距不大，長榮稍勝華航，至於星宇航空機師則是沒有年終獎金，因此有星宇機師將第13個月的薪資視為年終獎金，也就是一般說的固定1個月年終獎金。

在特休假部分，長榮從22天到42天不等，休不完的一律由公司全薪買回，若長榮正機師未休特休30天，等於可以再多領一個月全薪34萬餘元，這部分長榮勝出，因為華航與星宇特休都是30天，此外，長榮機師一年有不扣薪病假30天，一次請2天內均享禮遇免提證明，可以視身體狀況請假，知情人士指出，這是長榮的強化飛安政策，讓機師在最佳狀況下出勤，華航則僅有全年5天，星宇則無免扣薪病假，請病假就依《勞基法》薪資減半。

在飛安獎金部分，長榮與華航都以此一獎金來激勵飛行員，金額雖不多，但被視為榮譽，以長榮為例，正機師完成一次正常起降，即可領500元，每位機師平均每月約可多領5000多元，星宇則未有飛安獎金這項福利。

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