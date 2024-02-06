6女付費挑戰「限時性愛賽」！新北男分飾多角狂騙　她慘輸56萬元

▲王男以高額獎金誘騙女子參加比賽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名29歲王姓男子，透過網路偽裝雙重身分，以高額獎金誘騙女子付費報名性愛計時挑戰賽，騙財騙色6名女受害人，其中1人未成年。新北地院審酌，依詐欺取財、違反兒少性剝削條例等罪，判王男4年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，王男2022年12月至2023年7月，透過各種交友軟體尋找獵物，並一人分飾「主辦人」、「關主」、「朋友」等三個角色，主動出擊邀約或以朋友的方式介紹，誘騙女子付費參加性愛計時挑戰賽。

王男先以主辦人身分，告訴女子付費後會從帥哥、醜男中隨機抽出考驗的關主，但最後都是王男上場。王男會要求女子口交15分鐘，若未射精即輸掉比賽，且輸了需與他發生性行為或吞精，贏了則可以獲得100萬至2000萬元的獎金。

▲6名女子輸掉比賽後，有5人與王男發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



其中一名受害者小美（化名）表示，她2023年6月25日進行挑戰，「那天我們就有進行口交性行為，但我失敗了」，因此她支付9萬元並接受一次性行為的懲罰。事後，小美又接到主辦人的邀請，只要以背後式方式進行10分鐘性行為並射出就可贏得600萬，因此她也再付5萬元參賽，最後還是慘敗。

小美表示，王男跟她說有個30天做30次挑戰，獎金為2000萬元，「總共有30人，是15個帥哥跟15個醜男」，「但不管怎麼抽都是原本王男」。此外，她還跟王男出遊日本，花費全都是她支付，並幫王代墊刷卡買手機，共計支出12萬元。

小美前後被王男騙財56萬元又騙色口交2次、性交9次，感嘆「我是為了獎金挑戰才跟王男性交，對方用自導自演方式讓我覺得被騙，我有付報名費，但王卻拿不出獎金，我覺得是遭詐騙」。

▲王男被判4年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



此外，王男透過交友軟體結識未成年少女小花（化名），在明知對方未成年的情況下，以同樣手法誘騙小花參賽，且在失敗後不情願地與王男發生關係，當下她有抗拒跟哭，但仍被王男得逞。

小花拒絕跟王男繼續發生關係，卻被對方威脅要在社群公開兩人關係及參賽過程，讓小花怕得報警，這才讓案情曝光。

檢警獲報後，發現王男分別誘騙6名女子，皆在住處要求對方口交得逞，其中5人輸掉挑戰後與其性交，因此依強制性交、恐嚇危害安全、詐欺取財等罪起訴王。

法官認為，王男未使用強暴、脅迫等手法逼迫對方性交，因此不構成強制性交罪；然而，王男以高額獎金引誘，構成詐欺得利罪，加上誘騙、恐嚇未成年少女，也構成引誘及以詐術使少年為有對價之性交、恐嚇危害安全等罪。

法官表示，王男犯後未與被害人達成和解，兼衡其高中畢業智識程度，未婚，無工作，經濟狀況貧寒等一切情狀，因此依詐欺取財、違反兒少性剝削條例等罪，判王男4年有期徒刑，全案可上訴。