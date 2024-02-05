豬農嗆「包圍台中市府」　養豬協會緩頰：不要演變成政治事件

▲台中市食安處抽檢台糖梅花肉肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者楊惠琪／台北報導

台中市食安處抽驗台糖安心豚梅花肉片，檢出「乙型受體素西布特羅」（俗稱瘦肉精）0.002ppm，但農業部與業者檢驗均未驗出藥殘，連日引發熱議。有豬農在LINE群組大罵台中市府草率公布檢驗結果，嚴重打擊國內養豬產業，醞釀包圍台中市府。中華民國養豬協會理事長潘連周則緩頰，不要演變成政治事件，籲啟動第三方驗證，查明真相，若證實是烏龍事件，台中市府應道歉。

潘連周表示，瘦肉精疑雲延燒多日，部分縣市也針對台糖同批肉品預防性下架，衝擊養豬產業與肉品市場，許多豬農都在群組大罵，甚至有豬農揚言要包圍台中市府，但面對此次風波，豬協一路不吵不鬧，靜待調查結果，就是因為對國產豬肉很有信心，為了維持國產溫體豬肉、冷藏豬肉的競爭力，與保護消費者食安，台灣豬農一向遵守用藥規範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣府昨日會同中央畜產會稽查人員，赴縣虎尾台糖肉豬場完成採樣稽查，採樣豬血。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

潘連周指出，西布特羅相當罕見又難以取得，網路上販售的單位是用毫克計算，最大包裝不過50毫克，直言「鼻屎般的大小，怎麼去添加在飼料裡」，認為實驗室感染的問題比較大，況且如果真有藥殘，不會只存在梅花肉部位，豬頸、後腿、里肌等部位也會檢驗得出來，呼籲中央與地方應盡快找出公正第三方進行複驗，取信國人。

瘦肉精爭議持續延燒，根據農業部官網最新全台毛豬交易行情，豬肉每公斤批發價格仍維持90元左右，市場買氣也未受影響。農業部畜牧司副司長李宜謙表示，豬價近兩個月來，每公斤批發價均在88元至90元，價格穩定，年前也增加供應量20%以上，產銷穩定，並未受此次事件波及，也呼籲國人要對國產豬肉有信心。