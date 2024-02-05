澳籍作家楊恆均遭中國判死緩　澳洲震驚：將以最強烈措辭回應

▲澳洲華裔作家楊恆均5日。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲華裔作家楊恆均（Yang Hengjun）在中國因間諜罪指控被拘押5年至今，他的家族友人宣稱，楊恆均5日被北京一間法院判處死緩。澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲政府對此感到震驚，已召見中國大使。

綜合路透、BBC報導，楊恆均2019年1月19日在中國廣州白雲機場出境時被捕，遭控為一個中國並未公開指認的國家從事間諜活動。在這之後，楊恆均的案子基本上是透過閉門方式進行，包括2021年的秘密審判，但他否認為澳洲或美國從事間諜活動。

學者馮崇義（Feng Chongyi）是楊恆均的友人，他稱，是楊恆均的家人向他轉達這項判決結果。目前中國大陸外交部並未立即回應路透社置評請求。

澳洲政府長期以來要求釋放楊恆均。針對楊恆均遭判處死緩的消息，澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲政府對此感到震驚，這項判決可能在2年後變成無期徒刑，「將以最強烈的措辭來傳達我們的回應」，同時為他及他的家人提供領事協助。

楊恆均出生中國大陸湖北省，曾於中國大陸外交部任職，2000年入籍澳洲，以網路記者、小說家身分聞名，他的部落格會評論中國時事與國際關係，也被稱為「民主小販」（democracy peddler）。