婚禮剩2周！準新郎遭陌生男打到腦損命危「終身傷害」　犯人判緩刑

▲ 伯恩斯被攻擊後重傷昏迷。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國發生一起離譜事件，一名準新郎即將和愛情長跑10年的女友結婚，開心和好友舉辦單身派對，卻在酒吧遭一名陌生男子攻擊，頭部重創一度命危，儘管手術修復仍無法完全復原。如今犯嫌獲判緩刑，令當事人和家屬憤怒不已。

《每日郵報》報導，41歲3寶爸伯恩斯（Lee Burns）去年4月16日舉辦婚前單身派對，和一群友人去觀賞國家障礙賽馬大賽（Grand National），凌晨1點多卻在蘭開夏郡一家酒吧外被素不相識的33歲男子薩特克利夫（Scott Sutcliffe）攻擊。

當時距離伯恩斯和10年女友莎拉（Sara）的婚禮僅剩2周，事發前幾小時還曾打電話給莎拉，稱單身派對這天是他「一輩子最美好的日子之一」，迫不及待想和她結婚，未料莫名其妙遭薩特克利夫一拳重擊頭部，導致頭骨骨折及大腦2處出血，一度命危。

為止血並降低腦壓，伯恩斯不得不切除部分頭骨及大腦，並陷入人工昏迷，後來接受鈦合金顱骨修復手術，但未來恐怕還會出現其他問題。

薩特克利夫去年12月出庭，承認犯下嚴重身體傷害罪，1月26日被判處20個月徒刑，但緩刑2年，至4月30日前每天晚間9時至上午6時需接受電子監控，並向伯恩斯支付14000英鎊（約新台幣55萬）賠償金。

伯恩斯和莎拉對判決結果悲憤表示，「我們很沮喪，很生氣，對司法系統很失望」，儘管伯恩斯看似恢復良好，走路和說話沒有問題，但在認知上卻不是，「我們和專業人士進一步評估，證明他受到終身傷害，未來可能面臨更多問題。被判終身監禁的是我們，而不是罪犯。」