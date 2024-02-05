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桃園警春節預防犯罪宣導　年貨大街發放「反詐紅包袋」送祝福

▲桃園警春安宣導發放「反詐紅包袋」送祝福

▲桃園警春安宣導發放「反詐紅包袋」送祝福。（圖／桃園警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年將至，桃園警分局為響應新年氛圍，由員警扮演喜氣洋洋的財神爺及逗趣可愛的龍寶寶向民眾發放「反詐紅包袋」，希望民眾以紅包傳遞祝福之餘，也能傳遞犯罪預防知識，保護自己也守護家人。

由於，年節前亦有不少民眾會以網路購物方式購買年貨，桃園警分局長吳明彥4日提醒民眾小心「假網路購物」的詐騙手法，若看到「價格遠低於市場行情」、「一頁式購物網站」、等特徵，便要提高警覺，請善用110、165反詐騙專線諮詢。

▲桃園警春安宣導發放「反詐紅包袋」送祝福

桃園警分局辦理加強重要節日安全維護工作，2日於桃園區藝文特區「桃園年貨大街」辦理「識詐」、「婦幼」及「交通安全」宣導，讓民眾能一併獲取相關預防犯罪知能，提升自我保護意識。桃園警分局同步進行「交通安全」「婦幼保護」宣導，將藉由加強各項勤務作為，包含加強捷運施工路段、各風景區、傳統市場、百貨、大賣場、交流道、火車站、宮廟等易湧現人車潮地點執行交通管制疏導。

▲桃園警春安宣導發放「反詐紅包袋」送祝福

另外也針對酒後駕車、嚴重超速、闖紅燈、車輛不停讓行人、非號誌化路口未依規定停讓等重點交通違規項目來加強取締告發，目的即是要讓民眾安心及快快樂樂過個農曆新年；倘若民眾知道周遭有人正在遭受親密關係暴力，可用拒絕冷暴力、拒絕監控、不貶抑並尊重受害者，以及即時求助等方法來拒絕，避免個人身心健康遭到嚴重傷害。

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