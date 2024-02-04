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吃泡麵也能預測吉凶！日清「瀝水孔化身籤筒」　網友讚嘆是天才

▲▼日清泡麵近來發揮創意，在瀝水孔印上代表各種運勢的字樣。（圖／翻攝自X）

▲日清泡麵近來發揮創意，在瀝水孔印上代表各種運勢的字樣。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

台灣裔日本人安藤百福（吳百福）早年曾致力於改良麵條，製成快速沖泡即可方便食用的泡麵，研發世界最早的泡麵並創立了「日清食品」。不過，即便日清食品擁有悠久的歷史，卻也持續在產品創新走出自己的道路，日前一款泡麵就在瀝水孔發揮巧思，讓泡麵杯成為可以預測未來運勢的籤筒。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，日清集團旗下的炒泡麵品牌「日清焼そばU.F.O.」最近在社群平台X（前稱推特）上傳一張泡麵杯瀝水孔的相片，然而黃色的麵條卻擠出瀝水孔，只見每一個瀝水孔上方寫著大凶、小吉、大吉等文字，似乎代表著麵條從哪個瀝水孔排出，即代表今天的運勢走向。

日清泡麵的產品往往附有瀝水孔，方便食用者將麵煮熟後倒出熱水時，將多餘的熱水排出。不過，日清泡麵卻懂得發揮巧思，靈活運用神社「御神籤」的概念，讓食用者觀察麵條從哪個瀝水孔排出，進而預測自己的運勢，就好像是在神社搖晃著籤筒後，從裡頭拿出籤棒，而籤紙寫著漢詩、和歌、現代日語解說。

目前該則貼文的觀看次數已經超過2700萬，且吸引52萬名網友按讚。

日清泡麵的創意也吸引網友留言，「這個真的蠻好玩的，好久沒有這麼想吃日清UFO泡麵」、「發明這個的人是天才」、「竟然抽到大凶」、「害我開始期待倒熱水了」、「確實在倒熱水的時候有可能倒出麵條，原來還有這種創意」、「就算麵條被倒出來，也會覺得很好玩」。

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