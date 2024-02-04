北韓靠假睫毛發大財！偽裝成「中國製」銷往日韓　勞工慘遭血汗壓榨

▲在中國山東省平度市的工廠裡，勞工們在假睫毛生產線上工作。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年來提升核武與導彈技術，且耗盡大把資金頻頻試射飛彈，向海外派遣廉價勞工成為賺取外匯的主要手段，也因此聯合國安理會禁止北韓向海外派遣勞工，做為經濟制裁。不過外媒卻發現，北韓靠著製造「假睫毛」發大財，偽裝成中國製後，大量銷往南韓與日本。

根據《路透社》，15名假睫毛產製相關從業人員、貿易相關律師、北韓經濟專家接受採訪，透露近年來中國業者經常從北韓進口假睫毛的半成品，接著開始進行包裝、販賣等程序。其實北韓過去曾經靠著出口假睫毛、假髮等產品作為賺取外匯的主要手段，不過自從全球爆發新冠疫情、平壤當局嚴格封鎖邊境後，相關出口便跟著驟減。

直到去年，北韓才又終於透過中國，恢復假睫毛出口。

從中國海關的統計資料來看，北韓2023年對中國的出口額比起前一年激增2倍，其中60%為假睫毛、假髮、假鬍鬚等產品，出口規模約1680噸、價值1億6700萬美元，而出口額最高約9成進入了北韓政權的口袋。

聯合國安理會雖然從2006年起針對北韓核武與導彈試射祭出制裁，禁止全球與北韓進行煤礦、石油、纖維等交易，以及限制北韓向海外派遣勞工賺取外匯，但該制裁措施並未針對假睫毛、假髮等相關產業進行限制，也因此專家們認為，北韓靠出口假睫毛賺取外匯的行為，並無法被視為違反國際法。

報導指出，通常由北韓製造、從北韓出口的假睫毛半成品，會大量銷往山東省青島市轄下的平度市，平度為中國最大的假睫毛生產基地，全球70%的眼睫毛美妝品都來自平度，而平度的業者們往往習慣從北韓進口假睫毛半成品，接著加以包裝後外銷。

在平度經營假睫毛生產工廠的王婷婷（Wang Tingting，音譯）表示，「北韓產製假睫毛的品質最好，包裝後的產品銷往美國、俄羅斯、巴西，我們這裡的需求量很高，但我們並不知情和國際制裁相關的問題。」

中國業者們透露，中國假睫毛業者從2000年代初便和北韓展開貿易，因為其品質好、價格又相對低廉。然而，假睫毛物美價廉的基礎，卻是建築在血淚壓榨北韓勞工，北韓勞工的平均薪資僅為中國勞工的10分之1。

中國廠商PD Lush的關係人士進一步透露，他們設置在北韓羅先經濟特區的工廠，向北韓勞工支給的月薪，平均僅為300元人民幣（新台幣1278元）。