韓國春節難過年！　蘋果價格「比去年大漲56.8%」

▲南韓蘋果收成不理想，加上受到炭疽病菌流行影響，導致價格上漲56.8%。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將迎來春節連假，然而本該門庭若市的傳統市場與超市，如今卻顯得門可羅雀、只剩小貓兩三隻，攤商們無不叫苦連天，深怕貨架上的水果禮盒賣不出去。統計指出，即便外食、加工食品漲價幅度減緩，但水果等農產品價格卻開始大幅度上漲，光是蘋果的價格就比去年同期上漲56.8%。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，南韓統計廳最近發表「1月消費者物價動向」統計，結果顯示水果等農產品價格急遽上漲，與去年同月相比，蘋果價格上漲56.8%、桃子上漲48.1%、梨子上漲41.2%、柑橘上漲39.8%、柿子上漲39.7%、栗子上漲7.3%；至於穀物和蔬菜等農產品價格上漲率則各為9.2%、8.8%，其中蔥的價格上漲率達60.8%，是所有農畜漁產品中漲幅最高的。

受到蘋果價格大漲56.8%的影響，即便2日將迎來春節前的最後一個周末，但無論是傳統市場、百貨公司亦或大型超市，買氣皆大受影響，許多在貨架前猶豫不決的消費者們喊「貴的要死」，讓業者們直言人潮確實比起去年少很多。

首爾市陽川區某水果攤商指著堆在眼前的水果禮盒，「我們已經準備好，只要客人們來就行了。但最近景氣不好，我很擔心到底能不能賣完。物價一直上漲，讓原本打算買3到5顆蘋果的客人，最後只買1到2顆。」

另一名在魚市場擺攤超過10年的業者透露，「儘管在過年前，準備祭祀供品的客人們變多，但受到不景氣影響，還是無法與往年相比。尤其最近海水溫度上漲，導致原本受到歡迎的魷魚、鯖魚的價格上漲。」

根據江原物價情報網站，今年1月第四周（1月25日）江原道農產品平均價格，蘋果（300公克、10顆）為3萬5953韓元（約新台幣826元）、梨子（500公克、10顆）為4萬1691韓元（約新台幣957.5元）、橘子（濟州產100公克、10顆）則為6713韓元（約新台幣154元），皆比去年同期大幅上漲。

報導指出，今年1月南韓水果價格之所以大漲，主要受到氣候條件惡化等影響，包括熱浪、暴雨導致產量減少，尤其蘋果更是受到炭疽病菌（Colletotrichum spp.）流行影響，導致價格大幅上漲。