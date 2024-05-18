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大陸 大陸焦點 特派現場

陸2歲男童感染梅毒！全家驗血「奶奶唯一陽性」認有壞習慣

▲嬰兒。（圖／CFP）

▲男童被發現患有梅毒，父母因此大吵一架。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名2歲男童被檢查出患有梅毒，全家人來到醫院接受檢查之後，發現只有奶奶是陽性，且平常喜歡將食物先在自己口中嚼碎，再餵給孫子食用，疑似因此將梅毒傳染給了孫子。

根據《杭州日報》報導，2歲的男童昊昊3月被媽媽帶去醫院準備做一個小手術，手術前需要抽血、驗血，但檢查之後卻發現，昊昊竟然患有梅毒。

由於梅毒是性傳染病，幼童最有可能的傳染途徑就是家長，昊昊的父母為此爆發了劇烈的爭吵，但兩人接受檢查之後，竟然都是陰性。

就在醫生也想不透問題出在哪時，昊昊的媽媽想到，平常爺爺、奶奶也會幫忙照顧孩子。爺爺、奶奶接受檢查後，結果讓人大吃一驚，爺爺陰性，奶奶陽性。

▼全家人都接受檢查後，發現只有奶奶陽性。

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

奶奶不清楚自己怎麼會染上梅毒，但爸爸卻想到了，奶奶平常喜歡把食物先在自己嘴裡嚼碎，再餵給昊昊吃，「這個習慣我們說了好多次都不改，不知道昊昊的病是不是跟這個習慣有關係。」

對此，醫生解釋，梅毒的唯一傳染源是梅毒患者，患者的潰瘍滲液、血液、精液、唾液等都可檢測到梅毒螺旋體存在，「因此梅毒主要通過性傳播、母嬰傳播以及血液傳播，在非常巧合的條件下會發生間接傳播感染。」

醫生指出，「如果孩子奶奶有這樣的育兒習慣，造成間接傳染也是有可能的。比如在咀嚼過程中，因為牙齦出血、唾液等污染了食物，餵給孩子吃的時候，孩子就可能被梅毒螺旋體感染，因此感染上了梅毒。」

醫生說，雖然梅毒通過接觸感染者極少，一般日常生活接觸不會傳染梅毒，但應做好家庭內部及個人的衛生清潔，應注意盡量少用或不用公共浴池，不與他人互用毛巾、盆具等私人物品。

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