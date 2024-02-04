蘋果Vision Pro拆解畫面出爐　工程師嘆「好難拆」

記者高兆麟／綜合報導

蘋果穿戴裝置Vision Pro剛上市，預計在美掀起6億美元（約台幣186億元）的銷量，維修網站 iFixit 今天發佈了蘋果 Vision Pro 頭顯的拆解畫面，拆電池畫面也首度曝光。不僅工程師大嘆難拆，有網友看完拆解影片後大嘆「終於理解維修費為何這麼貴了！」

▲蘋果穿戴裝置Vision Pro。（圖／翻攝自iFixit ）



iFixit 的拆解顯示，Vision Pro 內部包含大量零件，包括攝影鏡頭和感測器陣列、風扇、鏡頭馬達等等。不出所料，拆解和維修這款頭顯非常困難。

YT影片顯示，斷開電池線纜和頭帶底部的 Buff Lightning 連接器非常簡單，僅需 SIM 卡彈出工具即可。

接下來的拆解過程則與以往的蘋果設備類似，涉及加熱槍、撬動、大量螺絲、支架和連接器。

《MacRumors》指出，Vision Pro搭載M2晶片，配備8核心CPU、10核心GPU、16核心神經引擎和16GB統一記憶體。其他規格包括高達 1TB 的儲存空間和全新的 R1 晶片，該晶片處理來自 12 個攝影機、5 個感測器和 6 個麥克風的輸入，以確保內容感覺就像出現在用戶眼前一樣。

《IT之家》指出，拆解還揭曉Vision Pro 的「EyeSight」奧秘，該功能會顯示佩戴者眼睛的渲染版本。通過濾鏡、透鏡和薄膜實現 3D 效果，使外部觀察者能根據視角看到正確的眼睛圖像，但經過層層過濾後亮度會降低。

iFixit 表示這僅僅是初步拆解，後續還會有更多內容發佈。