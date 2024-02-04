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蘆竹警治安交通宣導接地氣　市場舉辦福龍迎祥新春踩街

▲蘆竹警治安交通宣導接地氣

▲蘆竹警分局長林鼎泰帶領同仁，走進市場進行治安交通宣導。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

接地氣就是要「走入人群」。桃園市蘆竹警分局農曆年前，進行治安交通宣導，警分局長林鼎泰帶領員警同仁，於區內南農市場舉辦「福龍迎祥，新春踩街活動」，以防竊、防搶、防詐及交通安全宣導活動為主題，林鼎泰分局長並親自發送民眾紅包袋，提醒民眾春節期間注意居家、出外安全。

蘆竹警分局3日表示，今年「加強重要節日安全維護工作」即日起開跑，至2月15日止，著重在「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」三大工作主軸。本分局除了持續強化員警快速打擊犯罪的能力外，也於今天早上在蘆竹區南農市場舉辦「福龍迎祥，新春踩街活動」，以防竊、防搶、防詐及交通安全宣導活動為主題，由可愛的「財神爺」及「警察娃娃」擔任宣傳大使。

▲蘆竹警治安交通宣導接地氣

財神爺向現場民眾發放「一元紅包」，向民眾獻上「一元復始、萬象更新」的新年祝福，紅包內容有各式宣導標語，提醒民眾春節期間防範詐騙，並此提升民眾犯罪預防意識，另針對民眾採買年貨及人潮易聚集場所，進行防搶、防竊、反詐騙、交通安全及舉家外出安全維護等宣導。強化自我防衛能力避免被害，確保民眾身體及財產安全。加強宣導民眾犯罪預防知識與觀念，以達成『警民合作、全民防護』共同打擊犯罪的目標。

蘆竹警分局提醒民眾，春節即將到來，年節期間應酬飲宴增多，民眾務必記住「開車不喝酒、喝酒不開車」。如有酒後，請改搭計程車、指定代駕或親友接送使民眾安心歡度年節。

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