獨／林智堅效應！台大明列「教授指導人數上限、論文相似比例」

▲台大要求各系所明列「教授指導人數上限、論文相似比例」，已有超過40個系所公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到台大國發所接連爆發論文抄襲被撤銷案件，台大各系所在去年陸續公布「精進學位論文品質」相關辦法，明文列出教授指導學生人數上限與論文相似度比例，截至去年底已有超過40個系所或學位學程公布規定，但不含台大國發所，例如台大外文系規定每位教授指導研究生上限為6位為原則，論文相似度應低於10%，也成為全台第一所明文條列上述規定的大學。

台大國發所之前接連爆發兩起學倫案，新竹市前市長林智堅以及桃園前市長、現任行政院副院長鄭文燦都因論文抄襲被撤銷學位，兩人的指導教授都是前國安局長陳明通。由於台大國發所接連爆發兩起論文抄襲被撤銷案件，在各界批評聲浪下，台大去年教務會議通過「精進學位論文品質」與「訪視委員會運作」等兩個辦法。其中前者要求各系所研擬並公布「精進學位論文品質」相關辦法，各系所也從去年下半年陸續公布。

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截至去年底為止，台大共有45個系所或學位學程公布學位論文品質管考機制或準則，但不包含國發所，主要規範專任教授可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等內容；另各系所及社科與理工領域的標準差異懸殊。

以台大外文系為例，針對論文品質管考機制，規定每位教授每學年新收指導研究生人數上限以3位為原則，總人數則以6位為原則，若有異議則由事務委員會議協調；另規定學生畢業離校前須繳交定稿學位論文「學術倫理暨原創性比對聲明書」，排除引言、參考文獻、目錄及附件，比對相似度應低於10%。

▲台大外文系明列教授指導人數上限、論文相似比例等相關規定。（圖／記者許敏溶翻攝）

不過，台大理工領域的研究所，指導研究生人數上限則有明顯差異。以「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程」為例，專任教授每學年新收研究生與總人數，分別以1位、2位為原則，論文對相似度比對則低於15%；但在台大土木工程系，專任教授每學年新收研究生與總人數，分別以12位、30位為原則，論文對相似度比對則低於25%，可指導學生數差異最高達15倍。

此外，部分系所也有比較不同的規定，例如，高分子科學與工程學研究所規定專任教授退休前一年起，不得收新指導研究生；土木工程學系等系所則將陸生、僑生、國際學位生或在職專班生，不列入指導名額限制內；國際企業學系則明文規定，學生之配偶或三親等內血親、姻親，不得擔任其指導教授。

台大表示，根據去年6月發布「台大精進學位論文品質實施辦法」，各系所與學位學程應建立包括每位專任教師可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等品質管考機制，經系所級會議及院務會議通過後，報教務處備查，並周知所屬師生。管考機制得以修業規定、修業須知、入學手冊等形式呈現。

不過，台大也指出，由於校內學術領域多元且系所規模不一，即使相同學院不同系所，研究性質也有所差異，故校方尊重各系所考量其研究特性、領域及員額等因素，訂定教授指導人數限制，維護系所教師指導能量及學生學習品質。包括學位論文內容相似度比對通過標準，因學術領域特性、寫作規範及引註文獻慣例的不同，各系所針對所屬領域特性訂定不得超過的相似度比例，但比例只是基本形式規範，即使符合此標準，每篇論文仍必須符合實質的學術倫理要求。

▲台大明列教授指導人數上限、論文相似比例，圖為台大土木系規定。（圖／記者許敏溶翻攝）