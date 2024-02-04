　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／林智堅效應！台大明列「教授指導人數上限、論文相似比例」

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大要求各系所明列「教授指導人數上限、論文相似比例」，已有超過40個系所公布。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到台大國發所接連爆發論文抄襲被撤銷案件，台大各系所在去年陸續公布「精進學位論文品質」相關辦法，明文列出教授指導學生人數上限與論文相似度比例，截至去年底已有超過40個系所或學位學程公布規定，但不含台大國發所，例如台大外文系規定每位教授指導研究生上限為6位為原則，論文相似度應低於10%，也成為全台第一所明文條列上述規定的大學。

台大國發所之前接連爆發兩起學倫案，新竹市前市長林智堅以及桃園前市長、現任行政院副院長鄭文燦都因論文抄襲被撤銷學位，兩人的指導教授都是前國安局長陳明通。由於台大國發所接連爆發兩起論文抄襲被撤銷案件，在各界批評聲浪下，台大去年教務會議通過「精進學位論文品質」與「訪視委員會運作」等兩個辦法。其中前者要求各系所研擬並公布「精進學位論文品質」相關辦法，各系所也從去年下半年陸續公布。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至去年底為止，台大共有45個系所或學位學程公布學位論文品質管考機制或準則，但不包含國發所，主要規範專任教授可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等內容；另各系所及社科與理工領域的標準差異懸殊。

以台大外文系為例，針對論文品質管考機制，規定每位教授每學年新收指導研究生人數上限以3位為原則，總人數則以6位為原則，若有異議則由事務委員會議協調；另規定學生畢業離校前須繳交定稿學位論文「學術倫理暨原創性比對聲明書」，排除引言、參考文獻、目錄及附件，比對相似度應低於10%。

▲▼台大明列教授指導人數上限、論文相似比例，圖為台大外文系與土木系規定。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台大外文系明列教授指導人數上限、論文相似比例等相關規定。（圖／記者許敏溶翻攝）

不過，台大理工領域的研究所，指導研究生人數上限則有明顯差異。以「國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程」為例，專任教授每學年新收研究生與總人數，分別以1位、2位為原則，論文對相似度比對則低於15%；但在台大土木工程系，專任教授每學年新收研究生與總人數，分別以12位、30位為原則，論文對相似度比對則低於25%，可指導學生數差異最高達15倍。

此外，部分系所也有比較不同的規定，例如，高分子科學與工程學研究所規定專任教授退休前一年起，不得收新指導研究生；土木工程學系等系所則將陸生、僑生、國際學位生或在職專班生，不列入指導名額限制內；國際企業學系則明文規定，學生之配偶或三親等內血親、姻親，不得擔任其指導教授。

台大表示，根據去年6月發布「台大精進學位論文品質實施辦法」，各系所與學位學程應建立包括每位專任教師可指導研究生在學生人數、論文內容相似度比對通過標準或論文內容原創性標準等品質管考機制，經系所級會議及院務會議通過後，報教務處備查，並周知所屬師生。管考機制得以修業規定、修業須知、入學手冊等形式呈現。

不過，台大也指出，由於校內學術領域多元且系所規模不一，即使相同學院不同系所，研究性質也有所差異，故校方尊重各系所考量其研究特性、領域及員額等因素，訂定教授指導人數限制，維護系所教師指導能量及學生學習品質。包括學位論文內容相似度比對通過標準，因學術領域特性、寫作規範及引註文獻慣例的不同，各系所針對所屬領域特性訂定不得超過的相似度比例，但比例只是基本形式規範，即使符合此標準，每篇論文仍必須符合實質的學術倫理要求。

▲▼台大明列教授指導人數上限、論文相似比例，圖為台大外文系與土木系規定。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲台大明列教授指導人數上限、論文相似比例，圖為台大土木系規定。（圖／記者許敏溶翻攝）

ET快訊
韓國瑜、柯建銘「髮密照」曝光！　遭笑歲月是把剃頭刀
親戚狂問「1個月賺多少？」 小鐘神回2句　千人朝聖筆記
台中派出所長中彈亡　曾清槍走火...手機送鑑識解密
詭！日琵琶湖女落水　卻撈出2男屍
癌症驟逝一天復活！　印度32歲女星被罵爆
濱江街飆車族蛇行競速！　他落單慘被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

「台糖豬肉」竹市2商家中標　衛生局預防下架129件產品

來源豬場未驗出「瘦肉精」農業部複驗下架肉品　今下午公布結果

老公年花40萬買露營裝備！人妻氣炸　網見1關鍵挺：該慶幸

徵「和尚月薪5萬」6條件曝　眾人笑：該遁入空門了

獨／台大明文規定指導學生數！研究生：苦了學生、樂了教授

獨／林智堅效應！台大明列「教授指導人數上限、論文相似比例」

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

「台糖豬肉」竹市2商家中標　衛生局預防下架129件產品

來源豬場未驗出「瘦肉精」農業部複驗下架肉品　今下午公布結果

老公年花40萬買露營裝備！人妻氣炸　網見1關鍵挺：該慶幸

徵「和尚月薪5萬」6條件曝　眾人笑：該遁入空門了

獨／台大明文規定指導學生數！研究生：苦了學生、樂了教授

獨／林智堅效應！台大明列「教授指導人數上限、論文相似比例」

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

西螺福興宮「送神封籤」　名師現場揮毫太平媽祖祝福春聯贈香客

台灣燈會安平燈區首日交通順暢　4日起縮小管制時間與範圍

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

台積電下車潮！封關前股東戶數連4周衰退　今年來少逾10萬戶

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

鹹蛋黃雞薯條超罪惡！　速食店最新「鹹蛋黃系列」全門市開吃了

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

龍年點燈！花蓮太平洋燈會開幕　春節假期加碼煙火秀

年節養生調和五臟良方攻略　中醫師5點建議

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

生活熱門新聞

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

5個姑姑「每年待到初四」⋯光菜錢就噴3萬

立春「兔、龍正式交接」　5生肖躲春化解整年厄運

今「立春」！首道春雷要來了　入夜全台有雨

預言「游錫堃，勝」翻車　命理老師：有算到陳昭姿出包

好市多油價每公升便宜3.5元　內行曝原因

冷氣師傅年終被砍爛　4萬5剩5千氣到離職

高鐵延屏東挑戰大 增道岔、號誌故障全停擺風險

台灣尚有8顆原子彈能量尚未釋放　地震專家：要居安思危

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

4生肖「財神附身」！

更多熱門

相關新聞

資工太夯影響數理碩班報考人數！專家示警：不利量子電腦發展

資工太夯影響數理碩班報考人數！專家示警：不利量子電腦發展

台大碩班筆試今（3日）起登場，資工系碩班報考人數連續9年寫下台大報考人數最多系所，但在基礎研究的數學所、物理所的報考人數，這幾年卻逐年下滑，包括清大等校也有類似狀況。專家示警，基礎研究科系報名人數越來越少，對於人才培育是警訊，也不利於量子電腦或其他基礎研究等領域發展，政府與各大學應該要重視。

台大碩班1.4萬人報考創5年新低　資工系逆向成長「5年增55%」

台大碩班1.4萬人報考創5年新低　資工系逆向成長「5年增55%」

台大「牧羊人計畫」扮明燈　助逾萬名高中生探索科系

台大「牧羊人計畫」扮明燈　助逾萬名高中生探索科系

《刑法》19條跟87條間仍可能漏接

《刑法》19條跟87條間仍可能漏接

高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「政大韓文系大躍進」

高中生最愛百大熱門科系出爐　台大入榜最多「政大韓文系大躍進」

關鍵字：

林智堅論文抄襲台大指導人數論文相似度

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面