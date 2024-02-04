他瘋狂「入珠51顆」！老婆愛愛痛到崩潰　醫脫褲一看：像5串念珠

▲因為老婆受不了疼痛，男子決定取出珠子。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

有些男性為了一展雄風會選擇入珠，但其實不見得能為另一半帶來「性福」。一名男子先前DIY入珠51顆，不過老婆抱怨，其實改造後根本不好用，甚至還會有疼痛感，於是命令他去醫院取出。他進到診間後，醫師也被他的入珠數量嚇傻，直呼「生殖器就像套了5串念珠！」

泌尿科醫師呂謹亨在臉書分享，上周有一名病人來求診，想要把下體的入珠全部取出，一問之後才知道，原來對方出自好奇加上朋友介紹，對入珠有很多幻想，於是選擇動手DIY，起初剛入一圈時，女友的反應還不錯，接著就開始越入越多，最後總共入了5圈。

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男病患透露，原本想要繼續挑戰，可是後來和女友結婚，女方開始抱怨，5圈其實沒有比較好，不僅很難進入，且硬塞還會痛不欲生，於是下了最後通牒，命令他把所有珠子取出來。

驚人的是，男病患一把褲子脫掉，竟然總共有51顆入珠，「生殖器就像套了5串念珠，有的是死珠、有的是活珠、而且大小位置不一」。為了減少傷口，呂謹亨也仔細規劃，慢慢將所有珠子取出，所幸最後順利完成任務，替男病患挽救婚姻，他也提醒，適度入珠是情趣，太多就變成反效果了。

▲男子總共放了51顆入珠。（圖／泌尿科呂謹亨醫師授權提供）



呂謹亨去年也有一篇文章指出，根據研究顯示，其實入珠對於性生活的愉悅不會有明顯改善，反而女性還會覺得疼痛，導致陰道擦傷，導致發炎甚至下體撕裂；對於男性也有風險，植入的異體會不斷刺激人體，使局部組織變得肥厚，可能出現增生、瘤狀突起和過敏反應，嚴重情況甚至可能引發癌變，「總之，入珠是一項需要謹慎考慮的選擇，患者應詳細了解風險和後果，並在決策之前諮詢專業醫生的建議」。