台糖梅花豬肉驗出瘦肉精　農業部檢測豬隻「結果全部陰性」

▲台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）



記者柯振中／綜合報導

台中市衛生局日前到國防部台中福利站抽驗肉品，驗出台糖安心豚梅花肉含有瘦肉精，市府也因此勒令下架、依法裁處。農業部獲報後，立即啟動回溯機制，採集豬血清、毛髮及飼料送檢，檢測結果全數合格，同批肉品的樣品目前正在取樣檢測，等結果出爐後將第一時間公布。

農業部3日表示，已經由嘉義縣家畜疾病防治所到來源場台糖南靖養豬場採檢，對豬隻血清、毛髮及飼料樣本進行檢驗，檢測結果都不包含瘦肉精，防治所也比對藥品進出貨資料、清查現場飼料、藥品及添加劑等品項，都沒有發現不法藥品。

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為了確保消費者安全，農業部也擴大肉品檢驗，增加市場豬毛髮樣本抽驗收量，除了清查台糖畜殖場以外，也會加強其他豬場的檢驗、飼料查驗，並持續與衛生單位合作，加強牧場端、市場端的監測，守護肉品安全。

農業部提到，瘦肉精西布特羅（Cimbuterol）是禁止製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列的藥品，農政機關會持續加強抽測，若查獲違法使用，將處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，1年內再犯者，最重可處250萬元以下罰鍰，業者應合法用藥、勿存僥倖心態，避免受罰。