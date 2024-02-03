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性平修法防性騷　台南建構多元友善社會

▲台南市勞工局，3日南門勞工育樂中心辦理「職場大小事講座」，邀請前勞委會主委王如玄律師主講「迎戰性騷 新法起跑」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局，3日南門勞工育樂中心辦理「職場大小事講座」，邀請前勞委會主委王如玄律師主講「迎戰性騷 新法起跑」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局，3日南門勞工育樂中心辦理「職場大小事講座」，邀請前勞委會主委王如玄律師主講「迎戰性騷 新法起跑」，帶社會大眾一起瞭解近期性平相關法規修法的原因、內容及對各界的影響。

▲台南市勞工局，3日南門勞工育樂中心辦理「職場大小事講座」，邀請前勞委會主委王如玄律師主講「迎戰性騷 新法起跑」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，去年台灣及世界各地陸續發起「Me Too」運動，受害者透過社群媒體勇敢發聲並抗議性別暴力、性騷擾和性侵害事件，促使各界重新檢視性平相關法規的保障內容與範圍，在多方努力下，立法院於2023年7月三讀通過《性別平等教育法》、《性別平等工作法》與《性騷擾防治法》(合稱「性平三法」)之修正案，希望透過修法通盤檢討，完善保障範圍，不再漏接被害人，今天邀請王如玄律師，以生活實務案例，帶大家一起瞭解「性平三法」修法前後的保障範圍與內容差異。

王如玄律師提到，「性平三法」以保護被害人為核心，跟校園有關的適用《性別平等教育法》，跟職場工作有關的適用《性別平等工作法》，其他的則適用《性騷擾防治法》，所謂法網恢恢，疏而不漏，此次修法除增修職場性騷擾適用範疇、增訂權勢性騷擾定義、更強化雇主防治意識及責任，增加行為人為負責人的行政裁罰，並強化外部申訴及監督機制、完善被害人保護及扶助機制如延長申訴時效、提供被害人法律諮詢及扶助，最後針對加害者，增訂停職或調整職務的暫時性措施，同時提升性平會調查成員的性平意識水準與專業，並授權民間專業人士或團體一同協助調查，希望藉由修訂健全的法令與機制，打造真正性別友善的環境。

▲台南市勞工局，3日南門勞工育樂中心辦理「職場大小事講座」，邀請前勞委會主委王如玄律師主講「迎戰性騷 新法起跑」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王律師也談到，此次修法將性騷擾納入規範，而性騷擾的定義頗為廣泛，舉凡一切不受到歡迎，與性或性別有關的言行舉止，讓被害人感到不舒服、不自在，覺得被冒犯、被侮辱，在嚴重的情況下會影響到被害人就學或就業的機會或表現者皆屬之，大致上可以分為「性的騷擾」跟「性別的騷擾」，除一般大眾較熟知的身體行為，如：不當肢體接觸、緊抱、強吻、逼近、尾隨外，也包含言語騷擾、眼光打量、張貼或發送具性暗示的照片、圖片或文宣等樣態，甚至包括性別上的騷擾，像是帶有性別歧視或偏見的言論，嘲諷、羞辱或貶抑被行為人的生理性别、性別特質、性別認同或性傾向之價值或尊嚴者均包括在內，範圍廣泛，是為了能夠保障社會多元群體，而我們對於與自己不同的群體，也應抱持尊重、友善、包容的態度與之互動，才能使社會更加平等友善和諧。

勞工局「職場大小事講座」下一場將於3月16日辦理，邀請AiCity成就數位-張財銘總經理，教大家如何快速活用AI，成為”職場/ESG公民社會”的斜槓高手，有興趣的朋友，歡迎揪團上勞工局的網站報名參加！

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