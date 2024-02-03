與天祥有約！9場系列活動深入了解太魯閣公園　名額有限

▲▼活動主題多元且富有趣味，有動與靜、咖啡與茶、動物與植物及文史與建築，豐富有趣。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處將於3月至12月辦理6天9場系列活動，活動主題多元有趣、講師陣容堅強、在地特色飲食及融入多項聯合國永續發展指標（SDGs）。

活動包含3 ／3 「Tpdu Yoga 1與花果山Coffee」、4/14 「Tpdu Yoga 2與峽谷茶堂」、5/18「夏日走過山間」、7/6「小小獼猴保育員」、7/8「山下山上的故事-練習曲在新城的故事與天祥古戰場故事與記憶」及「中橫漢寶德建築巡禮 （9-12月，待定）」。

全球目前已有近30萬個保護區，作為國際自然保育重要品牌的國家公園，從第一座-黃石公園 （1872年）成立至今已有超過6500座。國家公園之父-約翰‧繆爾 （John Muir）在著作《夏日走過山間》中所傳達的情懷與精髓-不僅是描述自然美景，也流露其對大自然的熱情與珍愛。上述這樣的國家公園精神啟發並推動現代國家公園的發展。

太管處作為全球自然保護區的一員，在辦理保育研究、遊客服務、解說宣導、環境教育與其他經營管理工作等面向，自然也應遵循聯合國永續發展目標（SDGs）。因此今年的活動除了讓到訪國家公園的民眾體驗與感受自然環境外，希望傳達與自然和諧相處、關懷在地社區與文化的精神，並融入多項SDGs目標：包含目標2-消除飢餓、目標4-優質教育、目標8-體面工作及經濟成長、目標12-永續消費和生產模式、目標15-永續利用陸域生態系及目標17-夥伴關係。

今年活動主題多元且富有趣味，有動與靜、咖啡與茶、動物與植物及文史與建築，內容豐富有趣。講師陣容堅強，有綠水瑜珈老師-、google評分4.8 KOHI宅的老闆、經歷豐富的高級茶藝師、2023台灣文學金典獎及蓓蕾獎得主-黃瀚嶢、獼猴界響噹噹的美美老師、新城在地只借不賣的文青書店-練習曲、鑽研太魯閣族歷史的基地文化及熟悉漢寶德建築的熱血青年。

希望上述多元豐富的「113年度與天祥有約系列活動」，讓到訪民眾對太魯閣國家公園中的自然、文史、建築及周邊在地社區與生活知識有更深入的了解與體會。名額有限，請大家把握報名機會，踴躍參與。

▲每場活動都邀請講師解說導覧。

每場活動報名費150元至800元，歡迎有興趣的大小朋友盡早至太管處於處官網報名（首頁／最新消息／當季活動／113年與天祥有約系列活動），報名網址：https://www.taroko.gov.tw/TAROKO_Content.aspx?Create=1&n=5403&state=98F99641B5FCDD13&s=313019&ccms_cs=1&sms=11248。

