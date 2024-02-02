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社會 社會焦點 保障人權

大飯店經理偷吃22年！保險受益人「兒子變小三」後猝死　正宮怒告

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲飯店經理猝死後，妻子才發現他的保險受益人已從兒子變成小三。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人夫在知名飯店擔任經理，長年和女同事小三在外同居，前年10月人夫將2筆保險的受益人從兒子改成小三，結果11天後就因心肌梗塞猝死。正宮接獲丈夫死訊後，由兒子申請保險理賠，竟發現保險金已被小三請領走，正宮怒告小三求償2百萬。台北地院審理，判小三侵害配偶權要賠10萬，全案還可上訴。

正宮表示，她和丈夫結婚超過40年，兩人有一名兒子。丈夫任職於某大飯店經理，從2000年就因工作需要在外租屋，和她分居。原本丈夫有兩筆保險，受益人都是兒子，丈夫前年10月18日因急性心肌梗塞死亡後，她才知道在同年月7日時，受益人已變更為小三，保險金也已被請領。她調查後發現小三就是丈夫的飯店同事，小三明知道丈夫已婚，兩人還交往同居，已侵害配偶權，要向小三求償2百萬元。

全案審理時，小三辯稱她和人夫同居交往已超過22年。人夫過去曾因癲癇發病送醫，正宮來探望人夫時有與她會面，當時正宮應該就知道兩人交往，何況人夫工作根本不需要在外租屋，且不論是假日或從工作退休到死亡，都沒回正宮家居住，可見兩人感情早已寡淡，正宮早知道他們交往並默認，也已超過請求賠償時效。

人夫的姊姊也證稱，她和小三已認識約20年，過年時弟弟也是帶小三回父母家，兩人交往家人都心裡有數，只是沒講出來。而人夫和正宮不太常一起回來，有來也是和人夫分別前來。

法官檢視相關證詞，認為小三和人夫同居交往，行為時間上具連續性，法律追訴時效應從侵權行為終了開始計算，並未超過請求賠償時效。不過正宮對丈夫在外居住一事，態度消極、迴避，逢年過節、家族聚會場合兩人鮮少出雙入對，更已分居20餘年，人夫日常居所，甚至最後過世都在小三屋內，和正宮感情已十分淡薄，可見正宮配偶權遭侵害，精神上的痛苦應該不是非常大，判小三只要賠10萬元，全案還可上訴。

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