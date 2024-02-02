直播一半「當場啃食貓咪」！女網紅虐貓引眾怒…隔天道歉：喝多了





▲女子直播把貓咪直接放嘴里啃咬。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆巴音郭楞一網紅被曝1月30日直播時，直接將貓咪放嘴裡啃咬，貓咪一直在掙脫大叫。有網友表示，「有看過影片，臉都咬爛了，小貓都在抽搐」、「看了錄屏影片還能聽到小貓咯吱咯吱的骨頭的聲音和撕心裂肺地叫」。事發後女子僅輕描淡寫道歉稱，「凌晨直播的時候喝多。」

1月30日，新疆巴音郭楞一段令人震驚的直播影片在網路上瘋傳。影片顯示，女子在直播過程中突然將貓咪放入口中，貓咪淒慘狂叫，並試圖掙脫。

從影片中可以聽到，貓咪的骨頭被咬碎的咯吱聲和撕心裂肺的慘叫。一些網友表示，他們看到貓咪的臉部被咬爛，身體不停抽搐。該影片在網路瘋傳，引爆網友怒火。

事發後，女子在社交媒體上發布道歉聲明，稱自己在凌晨直播時喝醉了酒，失去了理智。她表示對自己的行為感到後悔，並承諾以後不再犯同樣的錯誤。

然而，這樣的解釋並不能平息網友的憤怒和質疑。許多網友怒斥，即使是喝醉酒也不應該成為殘忍對待動物的藉口。在社交媒體上，許多網友表示將抵制該女子的直播帳號，並呼籲平台對其採取相應的處罰措施。同時，也有一些愛心人士表示將為受傷的貓咪提供醫療救助和庇護。