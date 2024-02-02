陳昭姿手沾印泥挨轟低級錯誤　傳民眾黨下周二議處

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨立委陳昭姿1日在立法院正副院長選舉時，因誤沾印泥，導致選票被宣布無效；雖然民眾黨黨團副總召黃珊珊表明不會對陳昭姿進行黨紀處分，但民眾黨中評會也在同一天發出聲明，表示將召開臨時會討論此事。據了解，中評會預計將在下周二（6日）召開，最重可能會開除黨籍。

▲陳昭姿因手沾印泥，導致選票無效。（資料照／記者林敬旻攝）

立法院1日進行正副院長選舉，在沒有跑票的情況下，民眾黨的黃珊珊應當獲得8票，開票結果卻只有7票。事後民眾黨立委陳昭姿在臉書發文道歉，坦言她因為投票筆沾有印泥，汙染手指、選票，導致該票被認定為廢票。

▲陳昭姿承認誤沾印泥。（圖／翻攝自陳昭姿臉書）

消息傳開後掀起各界議論，資深媒體人黃光芹直言，這是很低級的錯誤，先前有名嘴預測陳昭姿會跑票，因為陳最綠、最獨，當時她還打包票說不會，如今別說當事人跳到黃河洗不清了，就連她也半信半疑。民進黨立院黨團總召柯建銘則認為，這是民眾黨內部矛盾，陳昭姿根本蓋不下那一票，所以跑票。

▲爭議選票。（圖／翻攝自臉書）

至於陳昭姿是否會受到黨紀處分，民眾黨中評會1日發出聲明表示，近期將召開臨時會討論，結果會在會後公布，是否黨紀處分屬中評會權責，籲請各界勿擅加揣測。根據《中時新聞網》報導，據傳，民眾黨中評會將在下周二（6日）開會討論此事，最重可能會開除黨籍。

不過，民眾黨黨團副總召黃珊珊也在同日晚間轉發該聲明，並附上一張與陳昭姿的合照，喊話加油。民眾黨黨團總召、立委黃國昌則表示，對於外界的批評指教，一定會虛心接受。

▼黃珊珊PO出與陳昭姿的合照，喊話加油。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）