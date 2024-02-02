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下周兩階段降溫！小年夜全台天氣差　冷氣團強凍除夕探13度

▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲下周將有2波降溫，預測除夕到初一有冷氣團影響。（示意圖／記者宋良義攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風短暫增強，今天(2日) 迎風面地區北部、東部有雨，白天高溫短暫降溫至20度出頭，周末各地氣溫會再回升，不過下周邁入春節之際，將有2波降溫，下周一鋒面通過、東北季風接力，晚間將先經歷一段降溫，小年夜華南雲雨區通過，雨區擴全台，將有第二段降溫，除夕到初一有冷氣團強襲，北部下探13度。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今晨東北季風增強，迎風面雲量增多，並有零星降雨，不過因為冷空氣不強，反而因雲層阻礙輻射冷卻，清晨低溫還有稍微上升，大約15到18度。這波東北風除強度弱，影響時間也短，明天就會減弱，今天北部、東半部高溫會短暫下降來到20度出頭，中南部地區影響不大，還是晴到多雲、日夜溫差大的天氣，內陸一樣會有30度以上高溫。

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這個周休又會回到東南到偏南風影響，李至晟指出，周末各地氣溫再次回升，一樣只有東半部的迎風面有短暫降雨。但比較不一樣的是，周日鋒面接近，南風比較強，中南部空氣品質會改善，另外這段時間西半部跟海峽上也要持續留意濃霧，空運或海運可能會受到影響。

李至晟說，下周是年前最後一段上班日，前期雖有降雨，但低溫還不會顯著下降；首先是下周一清晨鋒面通過，時間比之前預期的稍微提早，預計上班時段中北部都有陣雨機會，南部則以多雲到陰的天氣為主；鋒面通過速度很快，下半天開始西半部降雨緩和，轉成東北季風天氣型態，下周一晚上起會先經歷一段降溫，北部低溫下降到15度左右，中南部地區在輻射冷卻輔助下，也會降到16到20度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

緊接著，下周三華南雲雨區接近，李至晟指出，各地降雨將會增多，越晚越明顯，在下周四小年夜，也就是春節連假第一天，華南雲雨區通過，全台都有陣雨機會，是最不穩定的一天，這段時間內會開始第二段降溫，預測除夕到初一北部氣溫會到13到14度，有機會來到冷氣團等級。

下個周末起進入春節連假後段，李至晟說，屆時水氣將減少，冷空氣減弱，不過還是要留意夜間清晨輻射冷卻造成的低溫。目前看來收工日前後台灣又會回到東北季風減弱，氣溫回升的波段，時序進入春季。

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