楊士儀、林瑞煌丹青書畫聯展　即日起至5／5新港奉天宮展出

▲▼ 新港奉天宮舉辦楊士儀、林瑞煌書畫聯展 。（圖／記者翁伊森攝）



記者翁伊森／嘉義報導

國曆2月4日是24節氣的第一個節氣「立春」，表示寒冷的冬天即將結束，準備迎來繁花似錦的春天。 今年新港奉天宮特別邀請，嘉義市博愛社大丹青彩墨研究研班楊士儀老師，與嘉義市西區樂齡學習中心學進化的行草書班林瑞煌老師，偕同師生一起展出多幅優秀的書畫作品，「 春日是好日~楊士儀、林瑞煌老師丹青書畫聯展」，於2月1日至5月5日，於新港奉天宮二樓展覽廳展出。

▲ 新港奉天宮舉辦楊士儀、林瑞煌書畫聯展，奉天宮董事長何達煌致詞。（圖／記者翁伊森攝）

楊士儀老師帶領師生展出，連續三年參加日本公益社團法人大日本書藝院國際文化交流書道展覽會比賽獲得金牌、銀牌、銅牌以及優秀作品。台灣這塊土地經過了這幾年疫情的侵擾，在媽祖與眾神的庇佑下，可以說逢凶化吉。然而在新的一年的開始，加上「立春」時節，舉辦「春日是好日丹青書畫聯展」，藉由多幅吉祥圖案的題材作品，讓新的一年增加喜氣歡樂的氣氛，作品創作與欣賞藝術作品，可以自我沉澱心靈、轉移不安情緒、陶冶身心靈相當好的方式。

楊士儀老師在嘉義市博愛社區大學任教至今已六年寒暑，水墨畫師承藝壇老前輩《一青畫室》張雲炬先生，並從小跟著吳富美老師學畫，書藝師承《玄風館》陳丁奇校長。

何達煌董事長表示，《玄風館》也是奉天宮先賢嘉義才女張李德和女士創辦，此次能夠邀請到其再傳弟子來此展出，更具其歷史意義與文化傳承。楊士儀老師丹青彩墨班自107年春季班開設課程以來，每學期平均有35位學員參與課程，至112年秋季班共累積467學習人次。此次以「春日是好日」來呈現出什麼樣的日子，接受人生每一天的樣子，每一天都可以成為「好日子」。