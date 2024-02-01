輔大校長藍易振就職！將擴大「微學程」打造競爭力

▲藍易振教授正式就任輔仁大學校長。（圖／輔大提供）

生活中心／綜合報導

輔仁大學於2月1日迎來了歷史性的一刻，藍易振教授正式就任為該校第八任校長。在這個充滿激動與期待的日子裡，校園內舉行了隆重的就職感恩祭。交接典禮湧進數百位產官學界貴賓，包括考試院、教育部、外交部、僑委會、新北市府等官員，逾20所大學、高中校長、天主教學校和醫院，以及企業界精英和傑出校友，如吳東亮、陳致遠、連勝文等都前來觀禮。

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▲藍易振教授進行信德宣誓，象徵他向天主宣誓，他相信天主教所相信的真理以及教會的訓導，並依此管理學校。（圖／輔大提供）

由於藍易振校長於擔任西雪梨大學副校長期間，是澳洲高等教育體系職位最高的華人，成功推動該校名列《泰晤士高等教育世界大學排名》世界大學影響力排名（SDGs）世界第一，駐台北澳洲辦事處代表Robert Fergusson親自蒞臨致詞，他大讚藍易振校長是台灣與澳洲教育合作之下最佳的典範。

藍易振教授，一位在國際教育領域深具影響力的學者，曾任澳洲西雪梨大學副校長。他以其深厚的學術背景和豐富的國際經驗，被廣泛期待將為輔大帶來新的突破和發展。

▲駐台北澳洲辦事處代表Robert Fergusson親自蒞臨致詞。（圖／輔大提供）

在就職演說中，藍校長描繪了他對輔仁大學未來的宏偉藍圖。他強調，作為一所擁有深厚天主教文化底蘊的學府，輔大將繼續秉承其傳統價值，同時積極擁抱創新和國際化。藍校長提出的策略包括擴大國際合作、推動學術交流，並特別強調與澳洲西雪梨大學及越南胡志明市經濟大學的學術協議，這不僅為學生提供更廣闊的國際視野，也為學校帶來更多國際合作的機會。

面對全球教育環境的快速變化和台灣社會的少子化趨勢，藍校長提出了一系列創新舉措。這包括開發具有特色的學術課程，擴大「微學程」的規模，以及加強與產業界的合作。這些策略旨在提升輔大的教育品質和學術競爭力，同時吸引更多國際學生和專業人士加入輔大的學習與研究。

▲藍易振校長與行政團隊主管合影，未來共同打拚。（圖／輔大提供）

此外，藍易振教授還強調了對於學生全人發展的關注，他提倡培養具有國際視野、批判思維和社會責任感的學生，以應對未來社會的多元挑戰。他相信，通過這些綜合性的教育改革，輔大將能夠培養出更多優秀的人才，為社會做出更大的貢獻。

藍校長的就職，不僅是輔仁大學一個新時代的開始，也是台灣高等教育邁向國際化的重要一步。在這個關鍵時刻，藍易振教授的領導和遠見將對輔大未來的發展起到關鍵的推動作用。

隨著新的學術年度的開始，輔大全體師生正滿懷激情地迎接新的挑戰和機遇。在藍易振教授的帶領下，輔仁大學正穩步邁向一個更加光明和充滿活力的未來。