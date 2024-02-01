要跟親戚吃飯「真的喜歡過年嗎？」　一票曝1關鍵太中肯：就是爽

▲大家喜歡過年嗎？（示意圖／取自Unsplash，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節將至，大家會期待過年嗎？近日有網友坦言，他其實對過年沒有什麼特別的感覺，不過很多人在年假期間，還是要做不少事，包含吃飯、拜拜等，似乎比工作還要累，真的有人喜歡過年嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「真的有人喜歡過年嗎」為標題發文，提到他對於過年沒有特別的感覺，畢竟家庭成員不算多，過年要做的事也很少。不過對於比較傳統的家庭，年假可能就有很多事情要做了。

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原PO舉例，回家要先受舟車勞頓之苦，回到家後還要打掃、採購、拜拜、吃飯，甚至可能被親戚問一輪問題，也就是說，雖然有好幾天可以放假，但卻有很多時間是不自由甚至忙碌的，似乎比工作還要更累，真有人是發自內心喜歡過年嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「很喜歡過年也很喜歡傳統的過年」、「小時候超愛吧」、「難道喜歡上班嗎」、「小時候喜歡，長大無感」、「很喜歡，吃大餐儀式感」、「親戚、家人感情好所以喜歡」、「大人說不定更喜歡中秋」、「婚前很喜歡，婚後很討厭」、「不喜歡，很厭惡，塞車、人擠人、消費全部漲翻天」。

還有網友直呼，「我喜歡放假跟年終」、「放7天幹嘛不喜歡」、「有放假就是讚」、「放假就是爽啊」、「喜歡啊，有長假放」、「能放假就是爽」、「只要有放假都喜歡」、「連假耶，怎麼可能不喜歡」、「我很實際，有放假就喜歡」。