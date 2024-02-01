新北永和國小「模擬聯合國」帶領學童看世界！她獲全國競賽佳績

▲新北永和國小「模擬聯合國」社團。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市永和國小有特殊社團「模擬聯合國」社團，課程中簡化聯合國議事規則，討論SDGS等世界各國所關注的環境議題，除增進學生國際素養，讓學生學會議事規則，並學會同理及尊重。其中，學生林子淩在社團學習，後來脫穎而出，代表學校比賽榮獲全國知識競賽第5名佳績。

教務主任蔡如清表示，永和國小模聯社團創立以「培養學生具備國際思考與領導，能主動關心國際時事，增進學生國際禮儀」為理念。社團課程藉由簡化聯合國議事規則，討論SDGS等世界各國所關注的環境議題，除增進學生國際素養，也進而學會同理及尊重。讓學生有機會進行跨文化的溝通能力及了解因文化背景所產生的思考邏輯差異，從小扎根國際素養。

榮獲「112年全國環境知識競賽」第五名的學生林子淩分享，經由撰寫立場文件和模聯大會上與各國代表交流協商，這樣的學習經驗，讓我在生活中能以各種立場來思考問題，更對國際議題產生了濃厚興趣，也因為這樣的訓練讓我在全國知識競賽中脫穎而出，這次榮幸獲獎，非常有成就感。

指導模聯社團的戴沛昀老師表，透過模聯來幫助學生了解多邊外交的過程以及多方考量後所產生的決策，促進學生間不同的思考交流以及對全球公民議題的關注。學生經過模聯的課程展現自己綜合思維能力，著實幫助他們勇於挑戰日後其他各項事務。

永和國小校長莊朝欽表示，模擬聯合國社團的推展，不只為學生打開另一扇學習的窗，更展現學校對於國際教育向下扎根的培育與全球議題的關懷重視，讓學生具備宏觀的國際視野、溝通協商、關懷世界等能力。