陸稱「空飄汽球擾台」是民生用途　氣象署：不清楚是否為氣象監測

▲氣象署2021年曾觀測到中國大陸探空氣球飛越台灣上空。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典臉書）



文／中央社

氣象署今天表示，台灣每天上午及晚間8時都會施放空飄氣球，進行氣象監測，未來也會協助環境部及NASA的合作計畫，提供大氣資料；對於中國大陸飄來的氣球是否為氣象使用，氣象署並不清楚。

針對中國大陸空飄氣球多次飄越台灣上空，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天聲稱，空飄氣球多是「民間企業的自主行為」，多用於「氣象監測等民生用途，由來已久，不是什麼新鮮事」。

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中央氣象署副署長呂國臣告訴中央社記者，以台灣為例，台灣的空飄氣球主要是在早上及晚間8時這兩個時段施放，由地面向上約30公里的高度，進行氣象監測；一般飄行時間約1.5小時左右，最後則是隨著氣球破掉後自行掉落。

呂國臣解釋，當然也有可能在風速較強的情況下，會飄得比較遠；不過由於高空中大致上都是盛行西風，因此台灣的氣球比較有機會是掉落在太平洋。

至於中國大陸的空飄氣球是否為氣象監測使用，呂國臣坦言並不清楚；且在距離地面20、30公里的高度，其實肉眼並不太能看得見。

環境部今天舉辦「環境部攜手NASA與國內外學研啟動高屏3D空品實驗」啟動典禮。

呂國臣說明，在氣象署方面協助如台北、花蓮的空飄氣球施放，另外也協助台南永康氣象站、台東大武氣象站的場地供空飄氣球實驗；主要就是為偵測大氣流動及環境。

另外，呂國臣說，氣象署也會支援一台光達儀器，協助高屏地區進行對流層大氣流向；也會有署內具有無人機操作證照的同仁協助計畫監測。

呂國臣強調，重要的是這些數據最後須與NASA一同進行大氣環流資料驗證、討論，氣象署也會參與，完善計畫內容。