36歲女子乳癌末期！列100個遺願清單　稱：想給孩子留個念想

記者廖翊慈／綜合報導

貴州一名36歲的母親鄧靜去年得知自己乳癌末期後，便想著給孩子們留點念想，於是決定列100個遺願清單。她笑說，自己光是做了6次化療就快受不了了，若成功完成了全部願望，那也算是自己賺到了。

據《百姓關注》報導，1月29日，社群平台上一個僅上傳3個影片的新帳號「鄧靜媽媽」，引起熱議。該帳號憑藉著拍攝主題「癌症媽媽挑戰完成100個人生遺願」，吸引了10幾萬讚及6萬名粉絲。

▲36歲的鄧靜得了乳癌末期。（圖／翻攝自百姓關注）

鄧靜表示，生病之後，家人帶著自己輾轉重慶和北京的醫院多次檢查，雖然都有心理準備，但確定自己得了癌症末期的那刻，還是有點接受不了，「之後我哭了4個小時，然後說服自己要堅強起來。」

鄧靜開始積極治療，接受手術，但這個過程讓她覺得很累。身體的疲憊讓她經常一週都下不了床，每天躺著的日子也令她難受，「我不喜歡這樣活著，我不想以後孩子想起我的時候，永遠都是躺在床上的印象。因為身體的原因我不能工作，走路都會很累，但我還是想做點什麼，於是就有了用影片記錄完成人生遺願的想法。」

▲在鄧靜列的100個遺願中，希望老公不要一直擔心自己，而是祝福她堅強活下去。（圖／翻攝自百姓關注）

在鄧靜發布的影片中，她已經完成了兩件心願，「照一張全家福、陪兒子玩一天。」她問了兒子，「若有一天媽媽不在了，你怎麼辦？」年紀尚小的兒子氣得說，「那我也不活了！」她苦澀地糾正兒子，「以後不准講這種話。」

鄧靜坦言，這是她應該為孩子做的事，「等將來孩子長大了、遇到困難了，翻到媽媽的這些影片，知道媽媽在很難受的時候，也在努力生活著，也許能給他們很大的力量。」她樂觀地表示，還有很多心願不斷地添加中，總會一件件完成的。