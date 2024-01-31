　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

在職最後1天遭判刑！輔大校長江漢聲：上訴到底「爭一生清白」

▲▼輔大校長江漢聲。（圖／翻攝輔大官網）

▲輔大校長江漢聲表示無法接受判決，將上訴到底。（圖／翻攝輔大官網）

生活中心／台北報導

輔仁大學校長江漢聲涉嫌挪用公款，全案新北地院今（31日）審結，法官依背信罪嫌判處江漢聲10月徒刑。對此，江漢聲發表聲明強調完全不能接受，他對於司法不公平判決「深感冤屈」，為爭一生清白，絕對上訴到底。

江漢聲說，今天是他擔任校長最後一天，得知新北地院的判決，至為沉痛，完全不能接受。他強調，檢察官早已證實沒有任何錢進任何人的私人口袋，法庭上多位證人也舉證輔大診所是輔仁大學在經營，所有財務都是輔大在掌控，所以經費在校內流通，輔大診所自始即為輔仁大學所有，根本不可能有背信之虞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江漢聲指出，他在輔大20多年來努力於校務，興建輔大醫院使輔大成為台灣第一流私立大學是有目共睹的成績，今天在他卸任之際受此不公平司法判決，將此寃屈公諸大眾，以維護自己的清譽。

聲明稿全文如下：

今天是我擔任校長最後一天，得知新北地院的判決，至為沈痛，我完全不能接受。對於司法針對本人不公平判決，本人深感冤屈，為爭一生清白，絕對上訴到底！

檢察官早已証實沒有任何錢進任何人的私人口袋，法庭上多位証人也舉證輔大診所是輔仁大學在經營，所有財務都是輔大在掌控，所以經費在校內流通，輔大診所自始即為輔仁大學所有，根本不可能有背信之虞。

由於輔大診所是新北市衞生局了解輔大要蓋醫院所許可成立，以診所主治醫師為負責人，所有輔大給輔大診所的開辦費和擴大醫療服務的費用都是經過會計的建議，也有實際的醫學院學生在診所見習、也實際有進行社區醫療服務，當初會計建議的400萬開辦費也都已全數歸還輔大，以上事項，我都是依學校長官指示及會議決議辦理，我當只是醫學院院長受命上簽，並無主導權限。至於診所替學校所做250萬的社區醫療服務成果，也經學校正式核銷驗收，根本沒有私下挪用公款的情事，所以根本沒有部份媒體所稱之不法金額。

本人在輔大二十多年來努力於校務，興建輔大醫院使輔大成為台灣第一流私立大學是有目共睹的成績，今天個人卸任之際受此不公平司法判決，將此寃屈公諸大眾，以維護自己的清譽。

謹此聲明，謝謝各位給我的支持。

江漢聲2024年一月三十一日
 

ET快訊
快訊／日本「火力發電廠」爆炸！　黑煙狂冒
李連杰愛妻利智「瘦到兩頰凹陷」！　62歲近況照曝
批民眾黨「演半天只會挑撥」　媒體人開轟：沒見過這樣自私的黨！
快訊／公款租豪車飛機、上招待所！　董事長揮霍10億慘了
大谷翔平罕見怒了！　主動發文澄清
快訊／替樂天女孩私接！陳元凱聲押、浦韋青50萬交保
快訊／被打到蹲地尖叫！　溫翠蘋首發聲
騎士「假牙掉出」遭輾斃！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

過年水果變貴了！比去年漲16%　龍虎斑和鯧魚漲1成

這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼　網嚇：容易砸手機

在職最後1天遭判刑！輔大校長江漢聲：上訴到底「爭一生清白」

春節最強市集！「駁二小夜埕」初一到初五登場　看黃色小鴨吃美食

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

妹子被朋友酸「竹竿沒奶」沒男人會愛！一票喊：這點比有奶更重要

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝　籲旅客「提前3小時報到」

流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

過年水果變貴了！比去年漲16%　龍虎斑和鯧魚漲1成

這貼圖太大了！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼　網嚇：容易砸手機

在職最後1天遭判刑！輔大校長江漢聲：上訴到底「爭一生清白」

春節最強市集！「駁二小夜埕」初一到初五登場　看黃色小鴨吃美食

春節雙鐵加開717班！高鐵初二到初五最尖峰　海空疏運44萬人次

妹子被朋友酸「竹竿沒奶」沒男人會愛！一票喊：這點比有奶更重要

桃機春節擠116萬人次！出境尖峰時段曝　籲旅客「提前3小時報到」

流感、新冠患者狂增！他診所看病「1小時起跳」爆心累　網洗版+1

投錯正副院長國民黨將祭黨紀　朱立倫下軍令：絕不允許任何跑票

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

讓民眾找得到！　台中警2月起增設169機動派出所

「國民黨不欠民眾黨！」　前藍委轟白營：沒有善意只有政治

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

快訊／日本愛知縣「火力發電廠」驚傳火警　傳爆炸聲、狂冒黑煙

不敵義國小將　德國前球后柯珀林茲女網賽首輪遭淘汰

透納加盟藍鳥後　名記者曝巨人或小熊最有望搶下查普曼

領養犬貓有機會「幫毛孩點光明燈」　新北5廟宇提供寵物點燈

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

2／3送神日！禁忌、開運一次看

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

台灣虎航夏季航班第3波優惠來了！單程機票799元起　10點開搶

鳳梨酥吃膩了！拜訪日本客戶　PTT推2伴手禮

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

小學兒「數學題目」超難　醫師爸卡關想一晚：Orz

不是三上悠亞！AV女優YTR「訂閱最高是她」

《巧連智》解僱全數員工！勞動局證實：3／31起分批資遣200人

更多熱門

相關新聞

嘉義大學「學生代表挪公款48萬」　學生會：堅持提告

嘉義大學「學生代表挪公款48萬」　學生會：堅持提告

嘉義大學學生會擔任政務副會長的陳同學被爆出，利用職務之便挪用公款，金額高達48萬9647元。學生會也強調，將就其法律責任，堅定提告立場，嚴懲不貸，也提醒所有教職生，學生該為自己的行為負責，並非僅僅是還錢可以平事。

瞄準精準健康！輔大獲經濟部新創加速器補助

瞄準精準健康！輔大獲經濟部新創加速器補助

藍易振博士將接任輔仁大學新校長

藍易振博士將接任輔仁大學新校長

汪「巨大化」佔領　照片傳達理念

汪「巨大化」佔領　照片傳達理念

輔大98週年校慶強調永續　低碳足跡運動品牌產品展現USR承諾

輔大98週年校慶強調永續　低碳足跡運動品牌產品展現USR承諾

關鍵字：

輔仁大學江漢聲挪用公款司法判決聲明

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面