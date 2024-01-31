在職最後1天遭判刑！輔大校長江漢聲：上訴到底「爭一生清白」

▲輔大校長江漢聲表示無法接受判決，將上訴到底。（圖／翻攝輔大官網）

生活中心／台北報導

輔仁大學校長江漢聲涉嫌挪用公款，全案新北地院今（31日）審結，法官依背信罪嫌判處江漢聲10月徒刑。對此，江漢聲發表聲明強調完全不能接受，他對於司法不公平判決「深感冤屈」，為爭一生清白，絕對上訴到底。

江漢聲說，今天是他擔任校長最後一天，得知新北地院的判決，至為沉痛，完全不能接受。他強調，檢察官早已證實沒有任何錢進任何人的私人口袋，法庭上多位證人也舉證輔大診所是輔仁大學在經營，所有財務都是輔大在掌控，所以經費在校內流通，輔大診所自始即為輔仁大學所有，根本不可能有背信之虞。

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江漢聲指出，他在輔大20多年來努力於校務，興建輔大醫院使輔大成為台灣第一流私立大學是有目共睹的成績，今天在他卸任之際受此不公平司法判決，將此寃屈公諸大眾，以維護自己的清譽。

聲明稿全文如下：

今天是我擔任校長最後一天，得知新北地院的判決，至為沈痛，我完全不能接受。對於司法針對本人不公平判決，本人深感冤屈，為爭一生清白，絕對上訴到底！

檢察官早已証實沒有任何錢進任何人的私人口袋，法庭上多位証人也舉證輔大診所是輔仁大學在經營，所有財務都是輔大在掌控，所以經費在校內流通，輔大診所自始即為輔仁大學所有，根本不可能有背信之虞。

由於輔大診所是新北市衞生局了解輔大要蓋醫院所許可成立，以診所主治醫師為負責人，所有輔大給輔大診所的開辦費和擴大醫療服務的費用都是經過會計的建議，也有實際的醫學院學生在診所見習、也實際有進行社區醫療服務，當初會計建議的400萬開辦費也都已全數歸還輔大，以上事項，我都是依學校長官指示及會議決議辦理，我當只是醫學院院長受命上簽，並無主導權限。至於診所替學校所做250萬的社區醫療服務成果，也經學校正式核銷驗收，根本沒有私下挪用公款的情事，所以根本沒有部份媒體所稱之不法金額。

本人在輔大二十多年來努力於校務，興建輔大醫院使輔大成為台灣第一流私立大學是有目共睹的成績，今天個人卸任之際受此不公平司法判決，將此寃屈公諸大眾，以維護自己的清譽。

謹此聲明，謝謝各位給我的支持。

江漢聲2024年一月三十一日

