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社會 社會焦點 保障人權

送暖！士檢偕犯保啟動春節關懷馨生人　社勞人幫打掃過新年

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署偕同犯保士林分會一路相伴馨生人家屬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

每逢佳節倍思親，士林地檢署與觀護人、犯保士林分會啟動「春節關懷方案」，公私協力，主動伸出援手，查訪弱勢犯罪被害人及其家庭，提供實質幫助，優化他們的生活品質及居住環境，一起引領馨生，溫暖過節，並持續落實法務部推動的犯罪被害人保護政策。

本月23日，顏迺偉檢察長偕同犯保士林分會林志銜主任委員、主任觀護人張裕煌，聯袂前往新北市汐止區，探訪於民國80年間所發生吳銘漢夫妻命案遺屬的兒子吳東諺，檢察長除親切鼓勵外，也與林主任委員一同致上關懷慰問金及營養品，罹患肌肉萎縮症的東諺雖長期臥床並使用呼吸器，惟仍保持堅強意志，對大家的到訪及關懷，親口表達感謝之意，其所展現對於生命的熱愛及堅韌的態度，令人動容不已。

▼ 社勞人幫忙打掃清潔居家環境。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察長也當場感謝犯保士林分會從1994年起持續對於東諺提供實質上的幫助，媒合各項社會資源，包括提供社會救助金經濟補助、協助汰換呼吸器電池等消耗品，確保維生醫療設備正常運作，日常生活上更是一路相伴，持續守護迄今邁入第20年，優化弱勢被害人家屬的生活品質。

另外，經由士檢觀護人實地訪查，對10餘年前發生在新北淡水區殺人案件被害人家屬，現獨居的蔡姓老奶奶，在其兒子不幸遭殺害後，身心狀況並不穩定，總是到街上撿拾各種回收物、電器等回家存放，因此家中雜物堆積如山，遑論整理居住環境，而屋內牆壁也有多處壁癌及油漆脫落等問題，致生活環境不佳而亟待改善。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲顏迺偉檢察長關心蔡奶奶。（圖／記者黃宥寧翻攝）

檢察長獲悉後十分不捨，請張主任觀護人積極協助派遣具有油漆、泥作等專長的10餘名社會勞動人，在徵得渠等意願後一同到老奶奶住處，大家齊心協力挽起衣袖，發揮專長協助環境清潔、牆壁除癌及粉刷，改善該處惡劣之居家環境；過程中，社勞人無畏髒亂，一趟又一趟分工清除垃圾及雜物、消毒、沖刷地板等污垢洗滌，同時各自發揮所長，將牆壁重新補土及粉刷、修繕衛浴水電設備，讓居住環境煥然一新。

顏檢察長及林志銜主任委員，本月25日也一起到場關心蔡姓老奶奶，並送上年節慰問金及新年賀禮，更為社勞人加油打氣，勉勵並感謝他們的辛勞，不僅幫忙打掃清潔居家環境，也讓獨居長者有個溫暖乾淨的家，更提升了社會勞動的成就價值，社勞人也感到助人的快樂，就在參與的每個人不忘初心的付出下，讓馨生家庭也能感受各界溫情，溫暖過年。
 

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關鍵字：

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