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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民眾黨自推黃珊珊參選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

記者陳家祥／台北報導

民眾黨31日召開記者會，宣布新會期的任務。針對立法院長的選舉，總召黃國昌說，本黨團經過8位委員開會討論後，為了對新政治抱有期待的人民表示負責，一致決議會推出黨團成員黃珊珊，正式成為民眾黨民眾黨的院長候選人。

▲民眾黨立委黃珊珊出席記者會，經黨內推舉為立法院長候選人。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委黃珊珊出席記者會，經黨內推舉為立法院長候選人。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌說，世界上由少數政黨擔任議長不少見，民眾黨相信，由本黨團成員當任院長，更可以在兩大黨之間扮演不偏不倚的中立角色。8位黨團成員莊重報告，推出的人選一定會放下政黨本位，把國家利益人民利益置於最高價值，也期待可以跟兩大黨的國會領袖共同完成國會改革的重要工程。

黃國昌表示，第一輪的投票如果能順利產生國會議長，這是台灣社會之福，若不幸沒有辦法順利產出，民眾黨8位委員將不會參與第二輪投票。

黃珊珊說，希望能一起寫下民主史上重要的一頁，經過20年時間以及多次立委改選，台灣再度邁向三黨不過半的國會生態，代表未來4年立院將不會出現單一政黨主導一切的類專制霸權。

黃珊珊表示，立法院必須真正做到協商妥協，以全體民意為考量，希望藉由議題合作落實政黨和解社會和諧目標，這不只是走自己的路，更是要帶領台灣社會走向公民主義的新路。

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