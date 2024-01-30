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教保員突遭「紅斑性狼瘡」攻擊險失明　竟確診致死腦病變

▲教保員突遭「紅斑性狼瘡」攻擊險失明，竟確診致死腦病變。（圖／亞大醫院提供）

▲一名教保員因嚴重腹瀉、下肢水腫到院求診，醫師揪出元兇是「紅斑性狼瘡」，且病況一發不可收拾，確診併發致死腦病變。（圖／亞大醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

有「最美周芷若」之稱港星周海媚去年病逝，外傳她過去多年都遭紅斑性狼瘡折磨。台中亞大醫院日前也接獲一名39歲從事教保工作的張小姐，因腹痛、腹瀉及下肢嚴重水腫，到院就醫檢查，醫師揪出元兇是狼瘡性腸繫膜血管炎，藥物治療後症狀雖改善，但返家數天病況又急遽直下，還出現視覺障礙、性情改變徵兆，確認是併發高致死風險的「可逆性後腦病變症候群」，所幸經醫療團隊努力下病情逐漸穩定，正安排復健中。

▲教保員突遭「紅斑性狼瘡」攻擊險失明，竟確診致死腦病變。（圖／亞大醫院提供）

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▲蔡肇基提醒，紅斑性狼瘡的初期症狀十分多變，難以立即判別。（圖／亞大醫院提供）

亞洲大學附屬醫院副院長、過敏免疫風濕科主任蔡肇基表示，紅斑性狼瘡(SLE)是一種自體免疫疾病，體內的抗體本應對抗外界細菌、病毒，但卻反倒攻擊自身器官，包括關節、皮膚、腎臟、血球、腦部、心臟、肺臟甚至腸繫膜血管等，導致功能受到嚴重影響，尤其以女性居多，由於這類病患初期症狀會與其他疾病十分類似，大大增加醫師診斷難度，因此也被稱為「偉大的模仿者」。

蔡肇基提醒，紅斑性狼瘡的初期症狀十分多變，難以立即判別，但主要仍有體重減輕、臉部蝴蝶狀紅斑、掉髮、光敏感、口腔潰瘍、頑固性腹瀉、關節痛、血液檢查異常等前兆，因此民眾若有類似症狀，務必要早期診斷，早期治療。

蔡肇基指出，病患發病初期出現腹部疼痛、下肢水腫、嘔吐、腹瀉等症狀，來院檢查，發現有血球低下、蛋白尿、血中鈉、鈣、鎂指數嚴重偏低，加上抗核抗體、抗史密斯抗體、抗嗜中性白血球細胞質抗體等，也都呈現陽性反應，當下判斷是紅斑性狼瘡，趕緊安排腹部電腦斷層檢查，果然查出是「腸系膜血管炎」作祟。

▲教保員突遭「紅斑性狼瘡」攻擊險失明，竟確診致死腦病變。（圖／亞大醫院提供）

▲張姓教保員的電腦斷層檢查圖片可看見腦部病變(紅圈處)。（圖／亞大醫院提供）

蔡肇基補充，院方給予患者積極治療，但患者還是出現血壓升高、行為改變、視覺障礙、全身抽筋（癲癇發作）和呼吸困難等症狀，核磁共振檢查結果，證實病因為是「可逆性後腦病變症候群（PRES）」，屬於腦炎疾病。

所幸經呼吸器協助呼吸、抽出肋膜及腹部積水，以及持續營養治療等綜合治療計畫後，病情穩定下來，除了蛋白尿和血球數值仍然低下之外，整體康復狀況良好，只是病程中患者的腳部肌肉萎縮，後續仍需接受積極的復建治療，才能達到全面康復的目標。

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亞大醫院蔡肇基狼瘡性腸繫膜血管炎

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