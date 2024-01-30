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大陸 大陸焦點 特派現場

上海「圍棋迷」佔領星巴克！多人「沒點餐」從早下到晚

▲▼上海「圍棋迷」佔領星巴克！多人「沒點餐」從早下到晚。（圖／翻攝微博）

▲星巴克的二樓幾乎全是下棋的人。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海普陀區一家星巴克近期遭到大批圍棋迷佔據，他們自備棋盤、棋子，在星巴克的座位區下棋，點了一杯咖啡就從早下到晚，最多曾有15組人同時對弈，有的人甚至連咖啡都沒點。

根據澎湃新聞報導，棋友韓軍表示，他們是一個將近400人的棋友群組，這間星巴克是自發形成的據點，棋友們通常會在周一、四、六的下午一點過來對弈。

韓軍說，他家裡有17盤棋，會根據人數的多寡決定要帶多少盤棋過來，最多的一次曾帶了15盤棋來。

▲▼上海「圍棋迷」佔領星巴克！多人「沒點餐」從早下到晚。（圖／翻攝微博）

據棋友們表示，大部人都是因爲韓軍才知道這裡可以下棋，會過來也都是自願的，沒有介紹費、入會費等費用。

有棋友認為，在這裡下棋成本很低，「只要買一杯咖啡，就可以從白天下棋到晚上。」還有棋友提到，上海很少適合下圍棋的地方，就算花錢也不好找，職業的棋手可能還好找到活動場所，但像他們這種業餘的愛好者就比較難。

不過，人多了以後也容易出問題，韓軍說，很多人一起下棋時，會發生嗓門越來越大的情況，星巴克的店長也會過來溝通，「因為星巴克總部也知道有一群人會在店裡下棋，門店的壓力也很大。」

▲▼上海「圍棋迷」佔領星巴克！多人「沒點餐」從早下到晚。（圖／翻攝微博）

星巴克向韓軍提出了兩點要求，第一是提醒下棋時安靜一點，不要影響到看書、複習功課的客人；第二是希望大家都盡量要點餐。

韓軍坦言，他曾觀察過棋友會不會買單，有一次下完棋之後，他發現半數以上的人都買了單，但有十多人沒買單。他強調，自己每次都會點一杯25元（人民幣）的茶飲，每周大概去三次，一個月的開銷約三四百元（人民幣）。

韓軍也在微信群組向大家傳達了店家的要求，並經常在現場提醒嗓門大的棋友小聲點，他認為，星巴克的環境固然好，畢竟人家也要盈利，他自己也開店，因此能夠共情，「生意難做，應該買單。」

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