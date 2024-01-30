賣場買「即期牛小排」吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

▲賣場買「即期牛小排」吃到拉肚子，高雄男氣壞控訴。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄一名陳先生29日晚間至一家連鎖賣場購買二盒上頭貼有即期品標示的牛小排，但煎一塊吃了之後結果拉肚子，趕快檢查第二盒牛小排才發現已發臭。他控訴拿去賣場更換，換回來的第三盒也是臭的，店員還稱即期品就有可能是壞的，氣得他向消保協會申訴。對此，高雄市衛生局已展開調查，並進行抽驗釐清。

陳先生指出，他當天在賣場買了2盒牛小排，吃了一塊之後開始拉肚子，於是他去急診就醫，請朋友協助將剩下沒吃的那一盒拿去賣場更換，結果換回來的第三盒牛小排居然也是發臭的！後來他去賣場理論，沒想到店員卻推說「即期品有可能是壞的！」這番話讓他氣得跑去找消保協會申訴。

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▲▼控「即期牛小排」發臭，高雄男吃到拉肚子還掛急診。（圖／記者吳世龍攝）

台灣消保協會認為，賣場簡直是拿消費者的健康開玩笑，怎麼能認為即期品就有可能是壞的，如果真的是這樣的認知上架商品，那麼是拿消費者的健康賭嗎？強調只要有食安疑慮就不該上架！

消保協會指出，很多賣場一旦出了問題，就用換貨想掩飾錯誤，但換貨只是基本的，業者應該更積極處理，除了將問題商品下架，更要對期保存商品的環境做嚴格的檢查，也要對提供商品的廠商更嚴格要求把關。

消保協會表示，最主要的是對於即期品的認定，食品應該要有更新鮮的保存期限的判斷。業者並應該對消費者做出合理賠償，除了三倍的商品賠償金外，消費者的醫藥費也應該合理賠償。

▲衛生局當天派員赴賣場進行稽查。（圖／記者吳世龍攝）

對此，高雄市衛生局獲報後也隨即派員至賣場查察。經查，消費者於29日22時25分購買澳洲穀飼無骨牛小排（有效日期113年1月30日），外盒標示「限時折扣」，但衛生局查察貨架已無同批產品，該產品採原裝販售未進行分切包裝。

衛生局表示，截至目前未收到其他消費者反映相同情事，後續連鎖賣場將協助消費者進行退換貨及客訴處理事宜。至於稽查現場案內牛肉品，包裝外觀完整無破損、冷藏庫溫度、貨架儲存環境符合食品良好衛生規範準則。

▲賣場表示，後續會協助了解顧客狀況。（圖／記者吳世龍攝）

現場也隨機檢視案內同品項不同批號產品，未發現變質情形並抽驗1件肉品檢驗動物用藥殘留。衛生局表示，倘檢出動用藥殘留與規定不符，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨44條規定處罰鍰6萬元以上；另查察「牛肉」產品來源商位於外縣市，將移請轄管衛生局依權責加強食品安全衛生管理。

業者則回應，同批上架的肉品無消費者反映問題，包裝上也有說明色澤與味道屬於正常，由於購買後到用食前的保存方式不清楚，也有可能影響肉品新鮮。後續會協助了解顧客的狀況，待顧客提出醫師相關的診斷證明也會進一步協助，並尊重顧客申訴管道。