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最薄平板來了！中華電攜手瀚宇彩晶　切入電子書閱讀器市場

▲世界最薄平板HANNspree推HannsNote2， 中華電信首發開賣。（圖／公司提供）

▲世界最薄平板HANNspree推HannsNote2， 中華電信首發開賣。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

全球永續性消費電子品牌HANNspree今（29）日宣佈全新產品 HannsNote2，與中華電信及其子公司智趣王數位科技，共同攜手在中華電信門市，搶先開賣；使用瀚宇彩晶（6116）新一代節能環保、輕薄省電、零藍光護眼的友善環境顯示技術，僅重350公克，打造全球首款結合「彩色電子閱讀器」與「平板」功能的多工行動裝置。

HannsNote2集結了「彩色電子閱讀器」與「平板」功能，不僅擁有世界最輕薄特性，重量僅350克、厚度4.7mm，讓使用者能隨心所欲、輕鬆攜帶。無論是戶外休閒或是行動辦公，Note2都是最佳的行動裝置選擇。

HannsNote2以友善環境的自然光環境顯示技術為基礎，不使用背光源組，真正達到無藍光，且不論在何種光線環境下，都能呈現出清晰柔和的視覺效果。瀚宇彩晶最新的節能環保顯示技術，致力於為用戶創造全場景的智慧永續生活體驗。

2023年9月友善環境顯示紙(Eco-Friendly Paper Display)產品榮獲國際檢測驗證機構德國萊因TÜV頒發「類紙顯示」（Paper Like Display）品質證書，HannsNote2帶來更舒適、更健康的視覺體驗，讓長期盯著3C產品，造成的眼睛疲勞問題，得到舒緩。與傳統顯示器相比，HannsNote2取消了背光設計，因此大幅提升續航力，播放影片更流暢；換頁速度更達到5毫秒，比起傳統閱讀器的800毫秒，呈現更順暢、更自然的畫面切換。

此外，HannsNote2内建獨家的彩色筆記應用程式，能隨時記錄、標註和簽署文件，尤其適合商務人士移動辦公的需求。搭載開放式Android 13操作系统，支持各類電子書應用，滿足用戶的知識娛樂需求。同時加入了前置攝影機與麥克風，讓線上學習以及遠端會議更加便捷。

適合隨身攜帶全球最輕薄閱讀平板HannsNote2，無論是會議記錄、線上會議或是影片展示，都能輕鬆應對。搭載開放式的Android 13系統，使用者可自由下載所需應用，並支援PDF文件簽署。獨家開發的Note2 App讓行動辦公更靈活、自在。

除了滿足商務人士需求，在智慧學習方面，HannsNote2的無藍光技術不僅不會對視力造成損害，更有效解決長時間使用3C設備，尤其是LED藍光對視力的負面影響。作為全球目前唯一可播動畫的閱讀平板，5毫秒的換頁速度讓學習更加流暢，真實色彩的呈現，也為孩子提供更舒適的視覺體驗。

瀚宇彩晶推出的新產品「自然光友善環境顯示面板」（Eco-Friendly Paper Display），與全球永續與零碳排目標同步發展。獨家技術的超低功耗，滿足了對環保科技的迫切需求，採用自然光環境顯示，即使在戶外也具有高度可讀性，消除背光（藍光）對眼睛的傷害，並能享受長時間的舒適閱讀體驗。同時，快速的響應時間支援動態信息顯示，無論是線上會議或視訊，都能更随心所欲播放所需資訊。

HannsNote2的推出，代表著HANNspree對綠色科技的持續追求，除了帶給用戶全新體驗，更讓環保理念融入產品生命，為使用者創造更健康、更智慧、更友善環境的智慧生活。

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