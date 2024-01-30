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世界正走向三戰？專家：當前情勢比1914、1939危險

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲天空新聞國際記者羅西認為，下一場引爆全球衝突的導火線很有可能就是2023年10月7日的以色列與哈瑪斯衝突事件。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）上周警告，世界可能在未來5年內捲入涉及中國、俄羅斯、北韓、伊朗的戰爭，正從戰後世界走向戰前世界，英國人民應接受訓練。如今的世界正走向三戰嗎？英媒天空新聞29日引述專家說法指出，在某種意義上，當前情勢比1914年、1939年都還要危險。

天空新聞國際記者羅西（Alex Rossi）表示，3名美軍在約旦陣亡增加中東危機進一步惡化的可能性，「這將如何發生，以及這是否會導致更大區域衝突、一場擴大戰爭，是重大的未知數。這當然是一種恐懼，但並非完全不切實際。」

羅西認為，下一場引爆全球重大衝突的導火線很有可能就是2023年10月7日的以色列與哈瑪斯衝突事件，隨著美國及其盟友被更進一步捲入這場區域衝突，戰爭舞台正在擴大，伊朗盟友和代理人並未被美國在該地區的大規模武力展示嚇倒，「美國如何才能在避免情勢惡化的情況下恢復其威懾力？這沒有真正好的選擇，直接攻擊伊朗也是方法，但可能開啟潘朵拉的盒子。」

羅西進一步說，這一切都發生在俄烏戰爭、中國大陸在台灣議題上加強姿態之際，「這並不意味著我們正走向第三次世界大戰，但可怕的是，這也不代表我們不會。」

英國薩塞克斯大學國際關係講師威林（David Wearing）指出，在某種意義上，當前情勢要比1914年、1939年危險得多，因為大國都擁有核武，這種危險是衝突或緊張情勢升級至一定程度後，一方做出另一方誤解的舉動，接著引爆核交火，「我們應該要非常認真看待這種風險，特別是在烏克蘭及台灣的議題上。」

威林說，以加薩為中心的中東區域戰爭不太可能升級成世界大戰，因為這場戰火還不是世界主要大國之間的爆發點，但危險是真實存在的。

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