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正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸

▲▼正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸。（圖／翻攝kaikailing IG）

▲正妹數學老師IG有19.1萬人追蹤。（圖／翻攝kaikailing IG）

記者鄒鎮宇／綜合報導

自稱「以前教過數學」網美凱莉老師，時常在IG分想生活美照等，吸引19.1萬人追蹤。近日，凱莉老師PO出滑雪遊玩的照片，沒想到她竟在雪地拉開外套，露出裡面穿的比基尼，讓網友看完直呼「好猛」。

凱莉老師表示，她日前到韓國首爾的伊利西安滑雪場完成心願，一天之內就升初級3，還被教練大讚厲害，「滑雪真的是個很好玩的運動，但也真的很危險。回家之後陸續看到一堆滑雪重傷的新聞，雖然我在限動分享教練說初學，安全帽沒有那麼需要，但我下次還是會買」。

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▲▼正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸。（圖／翻攝kaikailing IG）

▲▼凱莉老師表示，滑雪時拍攝比基尼照只是跟風好玩。（圖／翻攝kaikailing IG，下同）

▲▼正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸。（圖／翻攝kaikailing IG）

凱莉老師也列出3點滑雪小建議，包括「瘦的女生建議買自己的褲子，租的褲子即使寫SS還是超級大件，裡面都穿原本的褲子了，還可以塞一個拳頭」、「裡面千萬不要穿太多件，滑雪運動量大，會很熱！大概1、2件就可以了」、「我穿了之前跟風買的豐臀褲，很耐摔」。

同時，她也分享滑雪時，跟風身穿比基尼的照片，吸引1.2萬名粉絲按讚留言，「好辣」、「老師好美」、「真猛，穿這樣小弟甘拜下風佩服佩服」、「老師好辣，我看得好冷喔」、「穿比基尼滑雪到底是哪招」。

▲▼正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸。（圖／翻攝kaikailing IG）

▲▼正妹數學老師滑雪「外套全開」只剩比基尼　粉絲看傻：很猛欸。（圖／翻攝kaikailing IG）

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