嘉義縣警局反詐騙宣導　結合縣府局處尾牙加強防詐意識

▲嘉義縣警局尾牙於縣府局處尾牙進行反詐騙宣導 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府水利處1月26日在中埔鄉蔡大頭甕烤雞餐廳舉辦歲末年終尾牙活動，感謝縣府及所屬一級機關員工過去一年來的辛勞及努力，讓縣政順利推展，亦期許所有員工來年工作平安順利。嘉義縣警察局特利用此項機會前往宣導近期新興詐騙手法，加強防詐意識。

近期詐騙集團利用被害人短期快速致富心理，假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯及基金等名義，吸引民眾加入LINE 投資群組，點擊假投資網站或下載假投資 APP 並投入大量資金，後續再以各項理由拒絕出金，致使民眾遭受財產損害，尤其有「有獲利經驗」、「有內線」、「加入名人群組」等詐欺關鍵字出現，就須特別小心。請記得「穩賺不賠都是騙，保證獲利全不見！」，還有「反詐小撇步」，「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料及「不信」可疑資訊。

嘉義縣警察局長林宏儒指出，高獲利必定伴隨高風險，聲稱保證獲利、穩賺不賠，就是詐騙。加入投資群組，就算一開始有賺錢，也只是詐騙集團讓民眾越陷越深的伎倆，等民眾想領回獲利，卻發現「領嘸錢麻找嘸人」。歹徒藉由以假亂真話術引導，切勿在電話中任意提供個人銀行帳號、密碼及身分證號等個人資料，一不小心即成為詐騙集團人頭帳戶，得不償失。