逃亡49年！日本恐怖縱火通緝犯「桐島聰」病逝　兄弟DNA鑑定驗真身

▲在神奈川縣化名內田洋的通緝犯桐島聰，最終於29日上午因胃癌病逝。（圖／警視廳）

記者羅翊宬／綜合外電報導

過去曾讓1970年代日本社會陷入極度不安的連續縱火通緝犯桐島聰（きりしま さとし），是極左派激進組織「東亞反日武裝戰線」成員，曾涉及在東京銀座某大樓設置爆裂物，因此遭到日本警視廳通緝長達49年，如今在他向醫師暴露身分後，短短4天便於今（29）日上午傳出病逝消息，警方將透過鑑定兄弟DNA的方式，釐清他的真實身分。

根據日媒《朝日新聞》、《富士新聞網》，現年70歲的桐島聰曾遭警方通緝將近50年，1970年代涉及多起建築物縱火爆炸案的他，最近因為身體不適而住進神奈川縣鎌倉市一間醫院，最終被診斷出罹患胃癌末期，原本使用化名「內田洋」入住的他向醫師透露自己的真實身分，表示希望用本名迎接生命最後一刻，50年躲躲藏藏的逃亡生活終於宣告結束。

桐島聰29日上午7時33分病逝後，目前遺體仍安置在醫院內，其遺屬將會判斷是否領回男子遺體。

▲桐島聰身高僅160公分，擁有高度近視。（圖／翻攝自警視廳）

警視廳表示，將會透過桐島聰2名兄弟進行DNA鑑定，然而因為兄弟姊妹DNA鑑定的準確度比起親子鑑定還要來的更低，因此預計會透過取得多名親戚的DNA做比對，相對下會耗費較長的時間。

警方指出，桐島聰過去以來使用「內田洋」（うちだひろし）的姓名，從1980年代起在神奈川縣藤澤市一間營造公司工作，公司對於員工內田洋其實就是大名鼎鼎的通緝犯桐島聰一事渾然不知，在遭到警方通緝以後，當局並未發現桐島聰的出境紀錄，研判桐島聰可能懼怕護照會害他身分暴露。

報導試圖重建「內田洋」在神奈川縣逃亡時的生活軌跡，周遭透露身高160公分上下、體重40公斤左右的內田洋，下班時總是穿著工作服，前往藤澤車站附近餐廳喝啤酒，他還是維持著警方通緝相片中帶著眼鏡的外型、前排少一顆牙齒。

至於店長則透露，內田洋說話時語氣相當溫柔，不太輕易談論政治話題，反而對1960至70年代的搖滾樂、靈魂樂更為熟悉，且非常崇拜美國非裔靈魂樂教父詹姆士•布朗（James Brown），平常更不缺席地方上的音樂活動。

▲▼1975年5月以前，桐島聰住在位於東京都中野區的公寓。（圖／達志影像／美聯社）

關係人士指出，內田洋的生活起居的場所便位於他所工作的營造公司內，平常都是透過支付現金的方式結算薪資，因為「內田洋」並沒有身分證，因此研判可能無法在銀行開設帳戶。

直到今年1月，內田洋才因為胃癌末期導致身體不適，被救護車送進醫院，因為長年以來遭到通緝、未持有保險的關係，化名內田洋的桐島聰選擇「自費治療」，可能是自覺時日無多，他最終選擇向醫師透露自己的真實身分，就連過去曾經辦案的退休員警，都無法相信眼前的70歲老人，竟然是當年大名鼎鼎的通緝犯桐島聰。

據悉，桐島聰所參與的激進組織團體「東亞反日武裝戰線」，曾於1974年8月30日正值午休之際，將定時炸彈放置在三菱重工東京總部辦公室1樓出入口，強烈爆炸導致8名上班族死亡、380人輕重傷；1975年，桐島聰更在東京都中央區銀座韓國產業經濟研究所大樓設置爆裂物，因此遭全國通緝，當時年僅21歲。

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